Мали: новые подарки России военному режиму включают штурмовики и вертолеты | Аталаяр

Церемония прошла в Международный аэропорт Бамако Модипо Кейта Вооруженные силы Мали (FaMa) отпраздновали получение новой партии авиасредств. Большая часть полетов приписывается России, которая проводит политику вторжения в регион, которая сторицей окупается в Мали.

Военная хунта, правившая Мали после переворота в 2021 году, постепенно укрепляет связи с Россией, в то время как французские войска покидают страну, а ее дипломатия теряет опору в Африке.. После сотрудничества с группой наемников ВагнераНовые поставки российского оружия подкрепляют этот нарратив в Мали.

На мероприятии министр обороны Мали Садио Камара высоко оценил отношения правительства Мали с Российской Федерацией, назвав их взаимовыгодными. Министр обороны продолжил, что эти новые поставки вооружений «усиливают наступательные возможности наших вооруженных сил».

Мали погрязла в турбулентной спирали насилия, поскольку вооруженные экстремистские группы на севере страны, как грибы, подпитываются нестабильностью в соседнем Алжире и плохим управлением в Мали. Военная интервенция Франции по борьбе с терроризмом в 2014 году с Африканским союзом посредством операции «Серваль», но ее предшественница, Операция «Сделка» не смогла восстановить мир в стране.

L’Armée de l’Air complée ce mardi 9 Août 2022 par une des plus Grandes Acquisitions qui leur permettre de se déployer big au ciel pour assurer pleinne la tracking des 1 241 238 km2. pic.twitter.com/cg42KyiN5m — Вооруженные силы малийцев (@FAMA_DIRPA) 10 августа 2022 г.

В этой борьбе с исламским терроризмом, который черпает силы из бедности и отсутствия государственного контроля в стране с 1 240 192 км пустыни, временное правительство не полагается на Францию. Он все чаще обращается к России в вопросах безопасности. Россия воспользовалась растущей непопулярностью бывшей французской колониальной державы, стратегически проникнув в Сахель, регион, критически важный для Северной Африки и европейской безопасности, и прорвавшись через южный сектор через свою дочернюю компанию Вагнера.

Штурмовики и вертолеты

В заявлении, опубликованном командованием FaMa, содержится мало подробностей о полученном оборудовании, среди которых можно указать как минимум 5 учебно-штурмовых самолетов L-39 Albatros чешского производства, а также фотографии с презентации; 4 штурмовика С-25; Не менее 2 ударных вертолетов М-35П — экспортный и 4 транспортных вертолета Ми-8м — экспортный и несколько РЛС. Кроме того, в сообщении упоминается транспортный самолет С-295 не российского, а европейского производства, заказанный Мали в 2020 году. Должно быть, власти решили показать его публике вместе с другими недавними приобретениями.

Возможности наземной атаки AMF растут с этими новыми активами. Предметы, полученные в этом пакете, будут очень полезны при атаке наземных позиций, что до сих пор было главной потребностью Мали во внутренних операциях против групп повстанцев. Они присоединяются В 2019 году Мали получила самолет A-29 Super Tucano от бразильской Embraer.

Поскольку у антиправительственных группировок нет воздушных средств, ни одна из систем вооружений, приобретенных Фамой, не будет нацелена на завоевание господства в воздухе. Это еще одна причина, по которой МиГ-21 Фамы стареют в комплексе, примыкающем к военному аэропорту Бамако, как видно из спутниковых снимков Google и опубликовано в блоге Хесуса Мануэля Переса Трианы Flanco Sur. Мали приобрела свой первый самолет советского производства в 1973 году и постепенно модернизировала свой арсенал. Но в 2012 году работы по техническому обслуживанию были прекращены. С тех пор его парк МиГ-21 считается списанным.

Недавняя поставка L-39 Albatros, Су-25 и вертолетов не первая в новейшей истории со стороны России. Перед переворотом Азими Коэйты в 2021 году правительство Ибрагима Бубакара Кейды за несколько дней до переворота получило парк вертолетов, а офицеры, совершившие переворот, прошли обучение в Москве. Министр обороны Садио Камара и Азими Койда.

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Российские инструкторы усиливают присутствие в Мали

Прибытие новых самолетов в Мали ставит вопрос о том, кто будет эксплуатировать эти системы. Подготовка пилотов должна кем-то проводиться. И это долгий и дорогой процесс для Фамы. Хотя это не уточняется, похоже, что Россия прямо или косвенно будет обучать малийских пилотов. Посол России был единственным дипломатическим представителем, упомянутым в отчете о мероприятии, но не было подтверждено, проведут ли обучение военнослужащие российских вооруженных сил или это сделают близкие к Кремлю подрядчики. Если бы это были сотрудники в российской форме, они еще больше укрепили бы позиции Москвы в Мали.

Есть основания подозревать, что Мали будет зависеть от России в плане выполнения этих рейсов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В апреле 2022 года ООН Французский дипломатический отчет, на который ссылается AFP, предполагает, что после инцидента, когда малийский вертолет МИ-35 выпустил шесть ракет возле объекта, занятого британскими войсками в рамках миротворческой миссии. Ми-35 Fama пилотировал гражданин России в сопровождении малийца в качестве заместителя командира.