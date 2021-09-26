Мали обращается за помощью к российскому военному ведомству: Лавров Europe News

Министр иностранных дел России заявил, что возвращение Мали частным российским компаниям произошло «на формальной основе», настаивая на том, что Москва не причастна.

Мали призвала российские частные компании усилить безопасность в раздираемой конфликтом стране, а Москва обвинила Францию ​​в оставлении Бамако путем подготовки большого контингента.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в субботу, что частные российские военные подрядчики имеют «законное» право оставаться в Мали, потому что они были приглашены временным правительством страны, но он настаивал на том, что российское правительство не причастно.

Между тем, ООН В своем обращении к Генеральной Ассамблее премьер-министр Мали Согул Гокалла обвинил Мику в том, что тот покинул свою страну из-за «одностороннего» решения о выводе войск.

Пока Франция готовится сократить свое военное присутствие в регионе Сахеля, Лавров сообщил журналистам со стороны ГА ООН, что малийское правительство начало обсуждения, полагая, что «его собственных возможностей будет недостаточно без внешней поддержки».

«Это действие, совершенное на законных основаниях», – сказал он. «Это не имеет к нам никакого отношения».

Комментарии Лаврова последовали после того, как глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеф Борель предупредил, что разрешение на работу в стране российских частных военных подрядчиков из неоднозначной группы Вагнера нанесет серьезный ущерб союзническим отношениям с Мали.

Согласно сообщениям, правительство Мали в Бамако, в котором доминируют военные, намерено нанять 1000 военизированных формирований Вагнера для оказания помощи в борьбе с «Аль-Каидой» и связанными с ИГИЛ группами боевиков.

Франция разместила более 5000 военнослужащих в рамках своей программы Паргана в регионе Сахеля, но пообещала уничтожить большой контингент, предупредив Мали, что наем истребителей Вагнера изолирует страну в международном масштабе.

Германия, у которой есть войска в Мали, также заявляет, что, если малийское правительство заключит сделку с Вагнером, оно пересмотрит свою реструктуризацию.

В последние годы российские военизированные формирования, частные инструкторы по безопасности и компании в некоторых частях Африки стали более влиятельными, особенно в конфликтной Центральноафриканской Республике (ЦАР), где Вагнер обвинил подрядчиков в проступках.

Россия соглашается назначить «инструкторов» в ЦАР, но заявляет, что они не серьезно относятся к боевым действиям. Он настаивает на том, что в Ливии нет российских военизированных формирований, несмотря на заявления Запада.

В Минобороны Франции отказались комментировать комментарии Лаврова.

Премьер-министр Мали Согул Мика выступает на 76-й сессии ГА ООН 25 сентября в Нью-Йорке. [Kena Betancur/Pool via Reuters]

Обращаясь к ГА ООН, Мика сказал, что для его правительства было бы разумно искать других союзников, чтобы «заполнить пробел, оставленный уходом бордового на севере страны».

“Новая ситуация, которая возникает в результате операции” Бурган “, не позволяет Мали принять неправильное решение – в определенной степени покинуть нас на полпути – и это ведет к изучению путей и средств обеспечения нашей безопасности автономным образом или с другими партнеров наилучшим образом », – сказал он.

Мали, которая уже ведет борьбу с вооруженными группами на севере и в центре страны, в прошлом году погрузилась в политический беспорядок, когда президент Ибрагим Бхупакар захватил власть у Кейты.

Под угрозой санкций военные назначили временное гражданское правительство, которому было поручено вернуть страну к демократическому правлению.

Но могущественный полковник Азими Койда, который сверг лидеров временного правительства в мае этого года – в результате второго переворота – и позже был объявлен временным президентом, вызвал международное осуждение.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о сокращении своих сил в июле после второго переворота.

Солдаты должны покинуть некоторые базы к концу этого года, а количество французских войск в Сахеле в настоящее время сократилось с 5000 до 2500 или 3000 к 2023 году.

ООН, у которой около 15 000 миротворцев в Мали, выразила озабоченность по поводу причастности боевиков Вагнера.

После пресс-конференции Лавров выступил на годовом общем собрании Парижа и Берлина.