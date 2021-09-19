Мали отвергает предупреждения о вербовке российских «наемников» | Новости The Guardian Nigeria

Правящая хунта Мали в воскресенье была возмущена предупреждениями западных и региональных лидеров не нанимать «наемников» из российской частной охранной фирмы Wagner, заявив, что их партнерство – это их дело.

Франция, бывшая колониальная держава, на прошлой неделе предупредила Бамако о такой сделке после заявлений о том, что военный совет западноафриканской страны собирался нанять 1000 военизированных формирований для обучения своих вооруженных сил и защиты старших офицеров.

И Франция, и Германия предупредили, что такое развертывание вызовет вопросы об их военных обязательствах в обедневшей стране Сахеля.

Региональная группировка ЭКОВАС осудила предполагаемый план, не назвав имени Вагнера, предупредив, что это приведет к «ухудшению ситуации с безопасностью» в Мали.

Министерство финансов заявило в воскресенье: «Что касается намерения малийских властей нанять« наемников », переходное правительство во главе с армией ссылается на осуществление своего суверенитета».

Не называя ни одной страны или компании, Вагнер заявил, что «не позволит ни одной стране делать свой собственный выбор … и тем более определять, каким партнерам она может ответить».

Он раскритиковал военный совет «слухи и фрагменты, которые являются частью клеветнической кампании против нашей страны и ее лидеров».

Международное сообщество, включая Францию ​​и ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств), публично поставило под вопрос, будут ли генералы, свергнувшие избранного президента Бубакара Кейта в августе 2020 года, соблюдать переходный график, предусматривающий выборы в феврале 2022 года.

Хунта официально не комментирует контакты с Вагнером, но премьер-министр Чогоэль Кокала Майга намекал на это в прошлый четверг.

«Есть партнеры, которые решили покинуть Мали … есть районы, которые были заброшены», – сказал он, имея в виду передислокацию французских войск в регион Сахеля.

Разве у нас не должен быть план Б? – спросила Майга, напомнив, что он сказал «очень ясно, что мы должны иметь возможность смотреть в другие горизонты, расширять возможности сотрудничества для контроля над нашей национальной обороной».

В июне президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция намерена восстановить антиджихадистские силы Бархана в Сахеле после более чем восьми лет военного присутствия в обширном регионе.

Север Мали попал под контроль джихадистов в 2012 году, пока они не были изгнаны из городов из-за французского военного вмешательства в 2013 году.

Но Мали, бедная и не имеющая выхода к морю страна, в которой проживает не менее 20 этнических групп, продолжает бороться с нападениями джихадистов и межплеменным насилием, которое часто распространяется на соседние страны.

В контакте с Agence France-Presse министерство финансов подтвердило факт переговоров.