Мали отрицает размещение российских наемников — Интернэшнл

Бамако: Правительство Мали отрицало присутствие российских наемников в этой западноафриканской стране после того, как 15 западных держав обвинили Россию в предоставлении материальной поддержки для размещения частных военных подрядчиков.

Франция, Канада и 13 европейских стран в четверг осудили Москву за содействие предполагаемому размещению частных военных подрядчиков из поддерживаемой Россией группы Вагнера в Мали, где правительство борется с исламистским повстанческим движением.

В заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу, официальный представитель правительства Абдулай Майга отрицал размещение «элементов частной охранной компании» в Мали. Он сказал, что «российские тренеры» присутствовали в рамках двустороннего соглашения между Мали и Россией. «Он официально отрицает эти безосновательные обвинения и требует, чтобы доказательства были предоставлены независимыми источниками», — сказал Майга. «Российские инструкторы находятся в Мали в рамках укрепления оперативных возможностей национальных сил обороны и безопасности».

Не сразу было понятно, кто такие российские тренеры и их конкретная роль. В Министерстве регионального управления и децентрализации не удалось получить разъяснения в начале субботы.

Ранее в этом месяце Европейский Союз приостановил свою учебную миссию для солдат в Центральноафриканской Республике из-за опасений, что они могут быть причастны к нарушениям международного права российскими наемниками, включая группу Вагнера.

Соединенные Штаты, которые ранее в этом году санкционировали Вагнера за его действия в Центральноафриканской Республике, осудили любое возможное размещение российских наемников в Мали.

Госдепартамент США заявил, что такое развертывание будет стоить правительству Мали более 10 миллионов долларов в месяц и еще больше дестабилизирует страну, поскольку она изо всех сил пытается отбиваться от исламистских повстанцев.

Президент России Владимир Путин заявил, что группа Вагнера не представляет российское государство, но частные военные подрядчики имеют право работать в любой точке мира при условии, что они не нарушают российское законодательство.