«Поскольку внешняя поддержка сократилась со стороны тех, кто принял на себя обязанность помочь искоренить терроризм там, они обратились к частному российскому военному агентству», – сказал Лавров на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Чтобы сократить собственное военное присутствие в Мали.
Россия также предоставляет самое современное военное и техническое оборудование для обеспечения безопасности Мали.
Население Мали находится в беспорядке », – сказал он.
Мика также обвинил Францию в том, что она покинула свою страну “односторонним” решением о выводе войск, и сказал, что его правительство теперь имеет право “искать других партнеров”.
Франция уже давно является крупным поставщиком безопасности в регионе. По данным министерства обороны Франции, в сентябре 5100 военнослужащих дислоцировались во Франции в пяти странах Сахальского региона: Чаде, Мали, Нигере, Мавритании и Буркина-Фасо.
Но президент Франции Эммануэль Макрон объявил в июне 2021 года, что он положит конец нынешнему французскому вторжению операции Bargane в регион Сахель.
Французский президент сказал, что он будет консультировать Малийские вооруженные силы в Сауле, европейскую военную группу под руководством Франции, и приступить к международным усилиям во главе с сопровождающей оперативной группой Такубы.
В заявлении МИД Франции говорится: «Министр предупредил своего российского коллегу о серьезных последствиях вовлечения в страну группы Вагнера».
Известный своей деятельностью в Ливии, Центральноафриканской Республике, Сирии и Мозамбике, Вагнер был обвинен в кровавых нарушениях прав человека.
Репортаж Джонни Халлама из CNN в Атланте.
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