«Поскольку внешняя поддержка сократилась со стороны тех, кто принял на себя обязанность помочь искоренить терроризм там, они обратились к частному российскому военному агентству», – сказал Лавров на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Чтобы сократить собственное военное присутствие в Мали.

Россия также предоставляет самое современное военное и техническое оборудование для обеспечения безопасности Мали.

Население Мали находится в беспорядке », – сказал он.

Мика также обвинил Францию ​​в том, что она покинула свою страну “односторонним” решением о выводе войск, и сказал, что его правительство теперь имеет право “искать других партнеров”. Франция уже давно является крупным поставщиком безопасности в регионе. По данным министерства обороны Франции, в сентябре 5100 военнослужащих дислоцировались во Франции в пяти странах Сахальского региона: Чаде, Мали, Нигере, Мавритании и Буркина-Фасо. Но президент Франции Эммануэль Макрон объявил в июне 2021 года, что он положит конец нынешнему французскому вторжению операции Bargane в регион Сахель. Французский президент сказал, что он будет консультировать Малийские вооруженные силы в Сауле, европейскую военную группу под руководством Франции, и приступить к международным усилиям во главе с сопровождающей оперативной группой Такубы. Франция уже существует Поднятые вопросы Возможное присутствие российских наемников в Мали во время публичной встречи в начале этой недели между Лавровым и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Трианом. В заявлении МИД Франции говорится: «Министр предупредил своего российского коллегу о серьезных последствиях вовлечения в страну группы Вагнера». Группа Вагнера Секретный российский военный подрядчик, связанный с Евгением Прикогиным, олигархом, очень близким к Кремлю, президент Владимир Путин считает «поваром». Известный своей деятельностью в Ливии, Центральноафриканской Республике, Сирии и Мозамбике, Вагнер был обвинен в кровавых нарушениях прав человека. Временное правительство Мали не ответило на запрос о комментарии.

Репортаж Джонни Халлама из CNN в Атланте.