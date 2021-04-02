Мало солнечного света о коррупции в Украине

Всего два года назад Международный валютный фонд решил использовать свои финансовые рычаги, чтобы подтолкнуть коррумпированные страны к справедливому и прозрачному управлению. Международный валютный фонд заявил, что поскольку коррупция скрывается во тьме, он «использует огромную силу солнечных лучей», чтобы направить страны на более здоровый экономический путь. Подход агентства может, наконец, принести плоды в ключевой стране в конкурентной борьбе между Россией и Западом – Украине.

В последние недели президент Украины Владимир Зеленский сделал свой самый смелый шаг, чтобы расправиться с коррумпированной олигархией и высокопоставленными судьями, которые блокировали антикоррупционные меры. Одна из основных причин: украинской экономике необходим заем в размере 5 миллиардов долларов от Международного валютного фонда, а также сигнал агентства иностранным инвесторам о том, что страна наконец-то борется с коррупцией, особенно в судах.

Зеленский был избран два года назад на антикоррупционной платформе, и он разочаровал многих в Украине. Однако он также сталкивается с укоренившейся культурой коррупции. В феврале он заморозил активы одного из правящих олигархов Виктора Медведчука, друга президента России Владимира Путина. В начале марта Зеленский задал вопрос всем представителям олигархов страны в заголовке видео: «Готовы ли вы действовать законно и прозрачно, или вы хотите и дальше устанавливать монополии, контролировать СМИ и влиять на депутатов. а другие сотрудники госслужбы? “

Его правительство недавно арестовало чиновников, которые пытались бежать из страны с украденными деньгами или избежать судебного преследования за коррупцию. Президент предпринял необычный шаг, уволив двух судей Конституционного суда страны за их участие в свертывании антикоррупционных реформ.

Не только Международный валютный фонд оказывает давление на Украину. В начале марта президент Джо Байден ввел санкции в отношении главного олигарха Игоря Коломойского. Европейский Союз настаивает на проведении дополнительных реформ, прежде чем Украина сможет присоединиться к торговому блоку. «Президент Зеленский, мы ваши друзья; Президент Европейского Совета Шарль Мишель сказал:« Мы будем поддерживать вас на каждом этапе вашего пути к верховенству закона и реформе судебной системы в Украине ».

США рассматривают Украину как «ось» реформ в странах бывшего Советского Союза. «Если Украина добьется успеха, другие страны далеко на востоке поймут, что многие из рассказов и ложных заявлений России не соответствуют действительности», – сказал «Голосу Америки» заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джордж Кент. Один из таких российских «нарративов» состоит в том, что государству не нужны группы гражданского общества как сторожевые псы коррупции.

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У Соединенных Штатов есть еще одна причина для международного давления, чтобы очистить украинскую политику. Ему нужна успешная модель, которая поможет обуздать коррупцию в Центральной Америке, где взяточничество является одним из основных факторов иммиграции в США.

В то время мало кто замечал, что решение МВФ уделить больше внимания темной стороне коррупции начало оказывать глобальное влияние.