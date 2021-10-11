Мама спрыгнула с 82 футов до смерти в странном происшествии со свободным полетом

Мать троих детей, ищущая острых ощущений, упала на 82 фута и умерла после того, как из-за аварии со связью она выпрыгнула из здания без должным образом закрепленного «свободного» провода, как это было снято в тревожном туристическом видео.

«Несмотря на продолжающиеся медицинские процедуры, пациент скончался», – сообщил East2West представитель местного здравоохранения о странном инциденте, произошедшем в воскресенье в Караганде, Казахстан.

На тревожных кадрах 33-летняя Евгения Леонева была замечена на крыше отеля, готовясь к участию в игре «Rope Free Flying». Создано покойным Дэном «Мастером гравитации» Розманом. В национальном парке Йосемити, Калифорния, 1990-е годы.

Слышно, как мужчина говорит «Я люблю тебя» за пределами камеры, когда Леонтьева была пристегнута ремнем безопасности, которая, как говорят, была опытной прыгуном. После короткого обратного отсчета я спрыгнул с крыши.

Тем не менее, этот подвиг ужасно отклоняется, когда он падает на землю с отвратительным звуком, когда испуганные зрители, в том числе подруга, которая должна была прыгнуть позади нее, кричат ​​от шока.

По сообщениям East2West, перед роковым прыжком Леонтьева и ее парень опубликовали в социальных сетях «Живи» и «Мы собираемся летать».

Univa получила зеленый свет на прыжок, прежде чем организатор смог закрепить ее страховочную веревку на дереве. e-karaganda.kz/east2west Новости

Издание сообщило, что авария произошла после того, как женщине дали зеленый свет, прежде чем организатор смог привязать ее страховочную веревку к дереву. Вместо этого он держал в руке спасательный трос, когда нырял.

Леонтьева приземлилась на 82 фута ниже и въехала в стену на 12 футов боком. Между тем, сила ее падения толкнула регулятор веревки на землю, как видно на неотредактированном видео. e-karaganda.kz/east2west Новости

В результате Леонтьева упала на землю на 82 фута, и ее втащили в стену на 12 футов боком. Между тем, сила ее падения толкнула регулятор веревки на землю, как видно на неотредактированном видео.

Сорвиголову сразу же доставили в больницу, где ей сделали экстренную операцию.

Леонтьева была опытной птицей. Евгения Леонтьева / new east2west

«Пациент был прооперирован», – сказал представитель местного здравоохранения. «Была выполнена трепанация черепа и удалена гематома».

Несмотря на все усилия, Леонтьева скончалась от полученных травм.

Власти расследуют ее внезапную смерть на фоне подозрений в «халатности» со стороны экстремальных видов спорта.

Однако в случае признания вины организаторам придется отбыть за решеткой максимум 40 суток.

Это не первый случай, когда тарзанка погибает из-за халатности регулятора. Это мое прошлое

Июль, Колумбийский банджи-джемпер сильно упал К ее смерти после аварии на связи, заставившей ее спрыгнуть с безвантового моста.