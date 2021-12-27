Маме приходилось за меня постоянно драться: Андрей Рублев копается в Федерации тенниса России

Учитывая количество выигранных в этом году титулов по сравнению с 2020-м, российская звезда тенниса Андрей Рублев может выглядеть не лучшим образом на бумаге, но ему удалось сохранить постоянство на протяжении всего сезона.

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Сезон 2021 года в России начался с положительной ноты, поскольку он выиграл чемпионат ATP в Роттердаме, а также вышел в полуфинал Miami Masters. Но его лучшая победа в году пришлась на Monte Carlo Masters, где он поразил Рафаэля Надаля тремя сетами в четвертьфинале.

Рублев проиграл финал Стефаносу Циципасу. Несмотря на то, что Рублев не сыграл большой роли в мейджоре, он дошел до двух финалов на траве и кортах с твердым покрытием.

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Андрей Рублев рассказал о трудностях своей матери в первые годы своей карьеры в теннис.

Поскольку российский игрок готов к участию в третьем чемпионате ATP Cup, он поговорил с Eurosport Russia о многих вещах, в том числе о том, как он начал играть в теннис. На вопрос о поддержке, которую оказывала Федерация тенниса России в подростковом возрасте, Рублев Взаимный Рассказ о борьбе его матери.

«Федерация тенниса России не помогла, как могла, потому что именно в моем случае я помню, как маме приходилось постоянно за меня драться, выкидывая за чем-то. Хотя я всегда был первым в своем классе ».

ТЕННИС — Финал ATP — Бала Альбитор, Турин, Италия — 15 ноября 2021 г. Андрей Рублев из России в матче группового этапа против грека Стефаноса Циципаса — REUTERS / Guglielmo Mangyapan

Далее Рублев объяснил, почему игроки с более низким рейтингом предпочитают его.

Рублев

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«Помню, когда мне было уже 12 или 13 лет, мы пытались получить какие-то ставки на игроков. Но их отдавали людям, которые были хуже меня: они оценивали ниже или я их обыграл. MМоей маме нужно было как-то подходить ко мне, поэтому, наконец, через некоторое время я получил эту оценку ».

После этого непростого этапа родители Рублева нашли покровителя в лице Андрея Покарева, известного в России бизнесмена. Вскоре Букарев стал главным спонсором российского тенниса.

Теннис — ATP 500 — Barcelona Open — Real Club de Tennis Барселона, Барселона, Испания — 23 апреля 2021 г. Россиянин Андрей Рублев в бою во время четвертьфинального матча против итальянца Янника Сенера Рейтер / Альберта Джиа

Из истории Рублева кажется очевидным, что он столкнулся со многими препятствиями, когда рос как теннисист, и боролся с ними, и теперь он оставил уникальный след в ATP Tour. Андрей Рублев — одна из возможностей наряду с Циципасом и Зверевым выиграть крупный титул в будущем.

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