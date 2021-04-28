Маневр Лукашенко по поводу престолонаследия: капитуляция Кремля или силовая игра?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин в Москве 22 апреля (Михаил Климентьев / Офис Президента России / ТАСС через Рейтер)

Александр Лукашенко либо вел смелую и дерзкую силовую игру против России, либо начал закладывать основу для возможного захвата Белоруссии Москвой. Как бы то ни было, ставки огромны.

Белорусский силач был освобожден накануне поездки в Москву для переговоров с Владимиром Путиным на прошлой неделе. Заявление с косой чертой На государственном Telegram-канале Павел Парвово Он заявил, что принял «самое принципиальное решение за время моего президентства, которое длилось четверть века». Лукашенко добавил, что решение «будет серьезным» и в ближайшее время его «оформят».

Эти заявления, естественно, привели к предположению, что некая форма более глубокой интеграции между Россией и Беларусью может быть неизбежной и может быть объявлена ​​во время визита Лукашенко в российскую столицу 22 апреля.

Это, конечно, не произошло . Через несколько дней после возвращения из поездки в Москву Лукашенко наконец раскрыл свою поездку Большое решение В заявлениях для журналистов во время посещения территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы 1986 года.

«Скажите, если бы завтра не было президента, вы бы гарантировали, что все будет хорошо? Нет», – сказал он. Он сказал . Я подпишу указ о том, как установить власть в Беларуси. Если президент будет застрелен, Совет Безопасности получит полномочия на следующий день ».

мне Эти изменения , Что будет закреплено в указе президента, в случае смерти или потери трудоспособности Лукашенко премьер-министр Беларуси Роман Головченко останется официально исполняющим обязанности президента, как это предусмотрено действующей конституцией страны. Однако его роль будет во многом парадной. Реальная власть будет в Совете Безопасности из 20 членов, который принимает решения тайным большинством. Это фактически превратило бы Совет безопасности после Лукашенко в функциональный эквивалент Политбюро советской эпохи.

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Заявление Лукашенко было сделано на фоне серии поразительных событий, когда политический кризис, последовавший за спорными президентскими выборами в Беларуси в августе 2020 года, приближается к десятому месяцу жизни. Соединенные Штаты Может наложить Новый раунд санкций против Беларуси. Россия, которая давно стремилась превратить своего меньшего и стратегически динамичного западного соседа в более гибкое государство-клиент, Было использовано Слабость и изоляция Лукашенко для расширения его экономического, политического и военного влияния.

Также пришло объявление через неделю Власти в Москве и Минске заявили, что они предотвратили поддерживаемый США заговор с целью свержения белорусского правительства и убийства Лукашенко, а также арестовали предполагаемых заговорщиков, в том числе Йораса Зянковича, гражданина США белорусского происхождения. Российские и белорусские власти представили мало доказательств в поддержку своих взрывоопасных обвинений, которые Вашингтон категорически отвергает.

Мотивы и планы действий Лукашенко на этой ранней стадии остаются расплывчатыми и трудноразличимыми. Остается неясным, было ли это решение одобрено Кремлем и является ли частью плана, развивающегося с целью облегчить будущий переходный период после Лукашенко, приемлемый для Москвы. Напротив, это может быть попыткой осажденного белорусского диктатора защитить себя от посягательств России.

Россия в течение нескольких месяцев непрерывно давила на Лукашенко, чтобы он принял конституционные изменения, которые ослабили бы президентскую власть и фактически превратили Беларусь в парламентскую республику. Кремль также активно участвует Поместите части на место Чтобы гарантировать, что Москва будет в состоянии контролировать столь недавно наделенный полномочиями белорусский законодательный орган после Лукашенко через Прокремлевские партии И СМИ.

Расширяя полномочия Совета Безопасности в случае его смерти, Лукашенко оказывается таким Стремясь помешать Если не потери права выкупа, это возможность. По мнению белорусского политолога Артема Шрибмана из Центра Карнеги в Москве, Лукашенко, похоже, создает Механизм Военного совета Передать власть своему сыну Виктору, обладающему огромным влиянием в Совете Безопасности. «Указ – лишь предварительный этап для нового формирования системы», – написал он.

Рассказ о том, что Лукашенко стремится закрепить династическую преемственность своего сына по отношению к ней Приобретенная валюта в Международные СМИ . Но согласно неопубликованному конфиденциальному отчету Минского Центра стратегических исследований и внешней политики, у которого, как известно, есть отличные источники в Минске и Москве, этот шаг на самом деле “отражает стратегический тупик как во внешней, так и во внутренней политике” и может также стать механизмом, облегчающим контроль России над Беларусью.

Согласно отчету, учитывая нынешнюю нестабильную политическую ситуацию в Беларуси, в том числе отсутствие консенсуса среди элиты относительно дальнейших действий, попытка Лукашенко наделить Совет Безопасности полномочиями будет лишена реальной легитимности. Это открывает дверь для «внешней силы, которая вмешивается и становится источником дополнительной легитимности. Единственная сила, которая может это сделать, – это Российская Федерация».

В отчете зловеще добавляется, что «цель указа предельно ясна: исключить возможность вакуума власти и ограничить односторонние полномочия» любого исполняющего обязанности президента в случае падения Лукашенко. «Однако риски, связанные с этим решением … огромны».

Лукашенко либо начинает отчаянную игру за власть, чтобы обеспечить преемственность правящей семьи, непреднамеренно закладывая основу для российского вмешательства, либо пытается договориться об условиях своего ухода с Кремлем. Как бы то ни было, стратегическая цель России по превращению Беларуси в послушного покупателя не изменилась.

Брайан Уитмор – старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, адъюнкт-профессор Техасского университета в Арлингтоне и ведущий подкаста The Power Vertical.

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