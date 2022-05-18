«Манчестер Сити» борется за полузащитника «Лидс Юнайтед» Келвина Филлипса – Paper Talk | Новости Транспортного Центра

Все новости и слухи, переданные из национальных газет, выпущенных в четверг…

Daily Mirror

Летом «Манчестер Сити» стал претендентом на подписание 50-миллионного полузащитника «Лидса» и сборной Англии Келвина Филлипса.

«Эвертон», «Лидс Юнайтед» и «Бернли» ведут трехстороннюю борьбу за то, чтобы избежать вылета и недополучения 55,6 млн фунтов стерлингов на своих счетах в следующем сезоне.

Пьер-Эмерик Обамеянг прекратил свою международную карьеру после того, как подтвердил, что больше не будет представлять Габон.

Чернокожие английские футбольные арбитры раскритиковали планы по созданию ряда новых должностей, на которые у цветных чиновников нет шансов успешно подать заявку.

Жена полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана опровергла обвинения в том, что немец недавно вел переговоры с «Реалом» о возможном трансфере летом.

ежедневная почта

«Манчестер Юнайтед» заявил «Барселоне», что не проиграет летний контракт на 70 миллионов фунтов стерлингов за Френки де Йонга.

Андре Франк Замбо Ангеса останется в «Наполи» в следующем сезоне после аренды в этом году, а итальянский южный клуб планирует активировать его опцион на покупку.

Дейли Телеграф

«Лестер» поинтересовался вратарем «Брайтона» Робертом Санчесом, состояние которого оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов, из-за сомнений в контрактном статусе Каспера Шмейхеля.

«Манчестер Сити» рассматривает возможность покупки левого защитника «Брайтона» Марка Кукуреллы за 30 миллионов фунтов стерлингов.

Полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн включен в список потенциальных целей «Тоттенхэма» на лето, чтобы усилить европейскую футбольную команду Антонио Конте в следующем сезоне.

Центральный защитник Аргентины Лисандро Мартинес был добавлен в список целей «Манчестер Юнайтед» в преддверии прихода тренера Эрика Тен Хага.

Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс будет на «Этихаде» в воскресенье с настоящим трофеем с «Манчестер Сити» в воротах за титул чемпиона в последний день, но идентичная обслуживающая команда и копия будут на «Энфилде», если Юрген будет присутствовать. Команда Клоппа пришла к победе сзади.

Защитник «Блэкпула» Марвин Экпетита находится под следствием Футбольной ассоциации в течение почти десяти лет из-за сообщений в Твиттере против геев, хотя его товарищ-гей Джейк Дэниелс простил его.

солнце

Тренер «Манчестер Юнайтед» до 23 лет Нил Вуд — шокирующий выбор для работы в «Солфорд Сити».

«Бирмингем Сити» присматривает за впечатляющим канадским тренером Джоном Хердманом.

«Саутгемптон» присматривается к атаке на академию «Манчестер Сити», аналогичной той, которую они начали прошлым летом для «Челси», нацеленной на Гэвина Пазоно и Уильяма Делапа.

Рио Фердинанд назвал Стива Макларена «важным дополнением» в «Манчестер Юнайтед», поскольку он «понимает, что нужно» для победы.

раз

Репрессии против вторжений на стадион после нападения на Билли Шарпа из «Шеффилд Юнайтед» будут включать угрозу частичного или полного закрытия стадиона для английских клубов.

Защитник «Астон Виллы» Эсри Конса выбыл из строя на срок до четырех месяцев из-за травмы колена и пропустит начало следующего сезона.

Сторож

Международная федерация гимнастики (FIG) подтвердила, что российский гимнаст Иван Куляк был дисквалифицирован на год за ношение буквы «Z» в поддержку вторжения России в Украину во время соревнований в Катаре в марте.

ежедневник

Ожидается, что назначение бывшего главы Сандерленда и Бристоль-Сити Ли Джонсона новым главой Hibs будет подтверждено в четверг после того, как Джон Д. Томасон уволился с работы на Истер-роуд.

Ухмыляющийся Анж Постекоглу отрицает любые шансы покинуть «Селтик» после того, как его спросили о возвращении в сборную Австралии.

Фаворит регби-парка Алан Пауэр близок к возвращению в Килмарнок после истечения срока его контракта с «Сент-Мирреном».