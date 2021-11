Манчестер Юнайтед готовится назначить временным тренером Ральфа Рангника

Ральф Рангник станет временным менеджером «Манчестер Юнайтед».

[ MORE: How to watch Premier League in USA ]

63-летний немец считается одним из пяти кандидатов, встреченных иерархией Юнайтед на временную должность после того, как в прошлое воскресенье они уволили Оле Гуннара Сульшера.

Считается, что Эрнесто Вальверде, Люсьен Фавр, Руди Гарсия и Пауло Фонсека — другие тренеры, которые общались с «Манчестер Юнайтед». Когда они уволили Сульшера, красные дьяволы заявили, что хотят назначить временного президента до конца сезона 2021–2022 годов, и Рангник, похоже, их человек.

С сообщениями о том, что Маурисио Почеттино, Эрик Тен Хэг и Брендан Роджерс возглавляют их список желаний, когда дело доходит до новых постоянных тренеров, многие считают, что « Юнайтед » теперь переедет.

Но похоже, что Рангник был выбран в качестве человека, который будет стабилизировать корабль до лета, и в отчетах также указывается, что он останется на «Олд Траффорд» в качестве консультанта в течение двух лет после того, как истечет его роль временного начальника.

Последние новости английской премьер-лиги

Ливерпуль против Саутгемптона: как смотреть, новости команды, телевидение, время начала, шансы, …

Расписание NBC Sports Premier League на 2021-22 годы: как смотреть, выходить в прямом эфире, начинать …

Челси — Манчестер Юнайтед: как смотреть, новости команды, ожидаемый состав, …

Какая последняя?

Наши британские партнеры в Sky Sports Получите последние сведения о Рангнике:

«Ральф Рангник находится на грани завершения сделки, чтобы стать временным менеджером« Манчестер Юнайтед »до конца сезона. В настоящее время ведутся переговоры о сделке, в соответствии с которой Рангник останется в клубе в течение двух лет после окончания сезона. консультативная роль.

«Рангник в настоящее время является директором по спорту и развитию в московском« Локомотиве », и« Юнайтед »продолжает переговоры с российским клубом относительно соглашения о его освобождении. В настоящее время ожидается, что Майкл Каррик будет руководить воскресным матчем Премьер-лиги с «Челси» ».

«Юнайтед» уступает лидерам Премьер-лиги «Челси» на 12 очков перед тем, как перейти на «Стэмфорд Бридж» в воскресенье, и первая задача Рангника будет заключаться в том, чтобы подтолкнуть их к первой четверке, где они в настоящее время сидят позади «Вест Хэма», занявшего четвертое место.

Кто такой Ральф Рангник?

Тренер-ветеран наиболее известен как тренер, вдохновивший своим тренерским стилем Юргена Клоппа, Томаса Тухеля, Ральфа Хессенхутля, Джулиана Нагельсманна и других.

Рангник считается отцом Gegenpressing и принимал активное участие в продвижении РБ Лейпциг к вершине Бундеслиги.

В свои игровые дни он был опорным полузащитником, тренировал «Штутгарт», «Шальке-04» (дважды), «Лейпциг» (дважды), «Ганновер» и «Хоффенхайм» в Германии.

В настоящее время он играет руководящую роль в российском клубе «Локомотив Москва», но говорят, что немецкий тренер очень рад возможности построить проект на «Олд Траффорд».

Это уместно?

Поначалу это кажется очень подходящим. Рангник имеет опыт и все исправит, а также начнет закладывать строительные блоки для нового стиля игры в «Юнайтед».

Его назначение временным тренером предполагает, что Эрик Тен Хаг, Джулиан Нагельсманн или кто-то еще может занять место летом. Философия Почеттино не полностью совместима с обратным давлением и вряд ли даст Рангнику много сил.

Кто знает, если Рангник добьется успеха, возможно, он надолго останется главным тренером «Манчестер Юнайтед»?

Но его будущая роль спортивного директора кажется идеальной.

Фанаты «Юнайтед» назвали спортивного директора, и это прекрасная возможность привлечь Рангника, одного из самых уважаемых создателей проектов в игре.

Он может наблюдать за нынешним составом в качестве временного тренера в течение следующих семи месяцев, а затем повысить квалификацию, когда поднимется наверх, чтобы помочь новому тренеру принимать важные решения о будущем клуба.

Следуйте @JPW_NBCSports