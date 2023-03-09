Манчин, комитет созывается для изучения жизненного цикла ядерного топлива.

ВАШИНГТОН, округ Колумбия. Сегодня Комитет Сената США по энергетике и природным ресурсам провел слушания по изучению жизненного цикла ядерного топлива. В ходе слушаний председатель Джо Манчин (D-WV) обсудил необходимость снижения зависимости Соединенных Штатов и наших союзников от российского ядерного топлива, а также значительные инвестиции, которые Соединенные Штаты вкладывают в передовые ядерные реакторы и другие технологии, которые помогут повысить энергетику. . Безопасность и независимость.

«С прохождением сила закона [of 2020]И Закон о снижении инфляциидвухпартийный законопроект об инфраструктуре и Чипы и закон наукиКонгресс утвердил новые программы и сделал значительные финансовые вложения для обеспечения непрерывной работы нашего существующего ядерного парка и разработки реакторов следующего поколения и передовых технологий. Мы также создали программы, чтобы гарантировать, что энергетические сообщества, которые помогли нашей стране достичь величия, имеют шанс проложить путь вперед, строя передовые ядерные реакторы на закрытых объектах, работающих на ископаемом топливе.

Однако нам еще есть над чем работать. Война Путина на Украине высветила геополитическую опасность отсутствия энергетической независимости от тех, кто не разделяет наши ценности. Но не только Европа попала в зависимость от дешевой российской энергии. Мы, мировая сверхдержава, по-прежнему зависим от российского ядерного топлива. В настоящее время наша страна испытывает дефицит практически во всех аспектах топливного цикла. Это должно измениться, и это должно измениться быстро. — сказал вождь Манчин..

Во время слушания председатель Манчин спросил всех членов комитета о Закон о снижении инфляции(IRA) и двухпартийный Закон об инфраструктуре (BIL) для ядерной отрасли.

«Мы приняли BIL и IRA, можете ли вы сказать мне с профессиональной точки зрения, какое влияние, по вашему мнению, это оказало на нашу энергетическую сеть и структуру энергопотребления, а также насколько привлекательна с точки зрения инвестиций в нашу страну?» — спросил вождь Манчин.

«Сенатор, это полностью меняет правила игры. Нашим инвесторам разрешено поддерживать нас, когда мы продлеваем срок службы активов. Последние 10 лет разговоры велись о закрытии атомных станций. Сейчас мы находимся в этой долгожданной дискуссии о продолжении их эксплуатации. для будущих поколений.Что касается вашего вопроса о международных инвестициях, я бы сказал, Проще говоря, что США сделали, так это признали пробел в так называемых ESG-инвестициях вокруг чистых энергетических ресурсов, который многие инвесторы сейчас закрыли. они включили атомную энергию в эту картину. Это важно для нашей базы инвесторов и, в конечном счете, для нашего успеха как компании. сказал г-н Джозеф Домингес, президент и главный исполнительный директор Constellation.

«Я думаю, в частности, что перспектива налоговых льгот увеличивает вероятность, по нашей оценке, что существующие атомные электростанции продлят свои лицензии и что новые атомные электростанции получат финансовые стимулы для строительства. Я ожидаю, что подобное расширение сеть, основанная на некоторых положениях этих законопроектов, повысит надежность, безопасность и устойчивость сети. сказала д-р Кэтрин Хофф, помощник секретаря по ядерной энергии в Министерстве энергетики США (DOE).

«В этих законопроектах много всего. Я бы сказал вкратце, что Гражданский ядерный кредит очень важен для некоторых реакторов в парке. Налоговый кредит на производство в IRA уже очень приветствуется. В частности тот факт, что Налог на производство Кредит и инвестиционный налоговый кредит включают в себя ядерную энергетику, где ядерный материал был исключен из некоторых из этих кредитов в прошлом», — сказал он. сказал доктор Джон Вагнер, директор Национальной лаборатории Айдахо.

Президент Манчин также провел перекрестный допрос всех трех свидетелей о снижении зависимости от России, продлении контракта с Брайсом Андерсоном и обеспечении политического пути к безопасному удалению ядерных отходов.

«Нужно ли нам устранять нашу зависимость и зависимость наших союзников от российского ядерного топлива, конверсии и обогащения?» — спросил вождь Манчин.

«Да,» Три члена комитета ответили.

«Нам нужно продление для Брайса Андерсона?» — спросил вождь Манчин.

«Да,» Три члена комитета ответили.

«Нужно ли нам создавать федеральное агентство, чтобы использовать общественный подход к строительству объектов ядерных отходов?» — спросил вождь Манчин.

«Да,» Три члена комитета ответили.

«Как вы думаете, мы избавляемся от первичного топлива быстрее, чем заменяем его надежной, надежной энергией?»— спросил вождь Манчин.

«Да,» Три члена комитета ответили.

Шеф Манчин продолжил: «Мистер Домингес, если вы хотите немного расшириться, потому что вы сейчас в деле. Я всегда понимал, что есть только два основных вида топлива. Абсолютно надежный, надежный и доступный, но есть только два, которые вы можете рассчитывать на это с течением времени». Это 7 дней в неделю, и они атомные и угольные. Сейчас мы заменяем уголь газом, но мы видели, что происходит — у вас есть много вещей, которые могли бы не быть надежным».

«Я думаю, что мы опасно приближаемся к принятию решения о том, что станет одной из самых сложных инженерных задач, с которыми столкнется наша страна, и это, опять же, попытка заменить энергетическую систему, которая имеет эти гарантии для семей и бизнеса. быть всегда с ресурсами, которые работают не тогда, когда их посылают люди, а когда Мать-природа позволяет им работать. Я думаю, что мы упустили из виду эти проблемы в первые дни введения некоторых из этих прерывистых ресурсов, и пока результат был довольно небольшим, потому что проникновение было очень небольшим». — ответил мистер Домингес.

В слушаниях участвовали свидетели из Министерства энергетики США, Национальной лаборатории Айдахо и Constellation.

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