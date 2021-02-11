Марио Драги завоевывает поддержку Движения пяти звезд

Лондон – Марио Драги Он получил достаточную поддержку со стороны итальянских законодателей и теперь, скорее всего, возглавит следующее правительство этой страны.

Члены левого движения «Движение пяти звезд» решили поддержать Драги, назначенного премьер-министра, в онлайн-опросе, проведенном в четверг, при этом 59,3% поддержали бывшего лидера партии. Европейский центральный банк. Драги, похоже, имеет сильное большинство в Риме, и ни одна партия не сможет сорвать его администрацию.

Теперь ему предстоит вотум доверия в парламенте на следующей неделе, а в пятницу он представит свое правительство президенту.

Драги был призван разрешить политический кризис в третьей по величине экономике еврозоны. Хаос Это началось с того, что небольшая партия Italia Viva отказалась от поддержки хрупкого коалиционного правительства. Это означает, что файл Проевропейский кабинет министров потерял большинство, необходимое для работы В итальянском парламенте повышают вероятность досрочных выборов в период тяжелого состояния здоровья и экономического кризиса.

После встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой на прошлой неделе, Драги согласился попытаться сформировать правительство национального единства. Наиболее известна тем, что спасла евро в условиях кризиса суверенного долга, Мое драже Он столкнется с трудной задачей возглавить восстановление экономики своей страны.