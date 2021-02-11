Марио Драги завоевывает поддержку Движения пяти звезд

Назначенный премьер-министром Марио Драги.
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Лондон – Марио Драги Он получил достаточную поддержку со стороны итальянских законодателей и теперь, скорее всего, возглавит следующее правительство этой страны.
Члены левого движения «Движение пяти звезд» решили поддержать Драги, назначенного премьер-министра, в онлайн-опросе, проведенном в четверг, при этом 59,3% поддержали бывшего лидера партии. Европейский центральный банк. Драги, похоже, имеет сильное большинство в Риме, и ни одна партия не сможет сорвать его администрацию.
Теперь ему предстоит вотум доверия в парламенте на следующей неделе, а в пятницу он представит свое правительство президенту.
Драги был призван разрешить политический кризис в третьей по величине экономике еврозоны. Хаос Это началось с того, что небольшая партия Italia Viva отказалась от поддержки хрупкого коалиционного правительства. Это означает, что файл Проевропейский кабинет министров потерял большинство, необходимое для работы В итальянском парламенте повышают вероятность досрочных выборов в период тяжелого состояния здоровья и экономического кризиса.
После встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой на прошлой неделе, Драги согласился попытаться сформировать правительство национального единства. Наиболее известна тем, что спасла евро в условиях кризиса суверенного долга, Мое драже Он столкнется с трудной задачей возглавить восстановление экономики своей страны.
Правительство во главе с Драги, хотя и более технократическое, чем политическое, избежало бы необходимости в досрочных выборах, чего хотят избежать большинство крупных политиков. Опросы показывают, что антииммиграционная партия «Лега» получит наибольшее количество голосов на выборах и может заключить союз с крайне правой партией «Братья Италии».
Помимо Движения пяти звезд, CDP и Италия также поддержали Viva Draghi. Лидер Italia Viva Маттео Ренци сказал CNBC на прошлой неделе, что, по его мнению, страна будет в «очень надежных руках» Драги.
«Я очень рад, что сегодня Италия в надежных руках», – сказал Ренци. «Марио Драги был итальянцем, который спас евро. Теперь я думаю, что именно европеец спасет Италию».