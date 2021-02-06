Марио Драги заручился поддержкой основных партий в формировании нового правительства Италии | Италия

В субботу Марио Драги получил первоначальную поддержку от двух основных сторон для Сформируйте новое правительство Он решит, как потратить более 200 миллиардов евро (175 миллиардов фунтов стерлингов) из фондов Европейского Союза, чтобы помочь восстановить итальянскую экономику, которая была разрушена эпидемией.

Популистское «Движение 5 звезд» и правая Лига заявили о своей поддержке правительства во главе с Драги, заявив, что они готовы отказаться от ожесточенного соперничества ради страны и повысить перспективы создания правительства национального единства на широкой основе.

Мое драже73-летний экс-президент Европейского центрального банка завершил на этой неделе первый раунд переговоров с политическими партиями. Еще один раунд ожидается в начале следующей недели, посвященный потенциальным министрам и сочетанию видения Драги нового правительства. Ожидается, что он также встретится с профсоюзами, торговыми лоббистами и другими членами гражданского общества.

На этой неделе президент Италии попросил Драги сформировать правительство после отставки бывшего премьер-министра Джузеппе Конте, который потерял поддержку небольшой, но крупной коалиционной партии. До субботы Драги заручился поддержкой Демократической партии, Forza Italia, бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, Italy Live для бывшего премьер-министра Маттео Ренци и небольшой Партии свободы и равенства.

После встреч с Драги, лидером Движения пяти звезд, Вито Карими и лидером Лиги, Маттео СальвиниОн рассказал о своих действиях в интересах Италии, первой западной страны, серьезно пострадавшей от коронавируса. Поскольку экономические последствия пандемии продолжают подсчитываться, оба признают, что для этого им придется отказаться от политического соперничества и предательства.

«Мы не забудем действия, совершенные некоторыми политическими силами, присутствующими в нашей памяти и в наших политических комитетах», – сказал Карими, что, по всей видимости, свидетельствовало об уходе Ренци. Италия Жив поддержал правящий альянс Конте и привел к его краху.

Точно так же Сальвини, бывший министр внутренних дел в первом правительстве Конте, указал, что он будет сидеть рядом с политиками, проголосовавшими за повышение его парламентской неприкосновенности, чтобы его можно было судить на Сицилии за то, что он не позволил кораблям спасателей мигрантов приземлиться в Италии, когда он был министр. .

«Мы готовы завоевать все в пользу страны», – сказал Карими о «Движении пяти звезд», получившем наибольшее количество голосов на последних парламентских выборах в 2018 году, и ключевом элементе в моем правительстве Конте, в первую очередь с правыми. Лига и вторая с Левой демократической партией.

Шаг Сальвини в поддержку Драги ставит его в противоречие с крайне правым Братством Италии и его лидером Джорджией Мелони. В пятницу она заявила, что останется в оппозиции. Сальвини указал на вес средств восстановления ЕС, необходимых для перезапуска итальянской экономики после национальной изоляции и последующих ограничений для общественного здравоохранения.

«Я предпочитаю находиться в комнате, где решается, хорошо используются деньги или нет, а не на улице», – сказал он.

Карими сказал, что европейские партнеры будут судить Италию о том, как она потратит большие деньги, и что 5-звездочные хотят гарантировать, что средства распределяются “честно и прозрачно и в исключительных интересах хорошо” быть гражданами “.

«Мир наблюдает за нами и будет судить, изменилась ли страна», – сказал Карими.

Итальянский сенатор Эмма Бонино, бывший комиссар Европейского Союза, заявила, что надеется, что собрание партий столь широкого политического спектра не превратится во внутренние столкновения.

Она сказала SKY TG24: «Чего мы не хотим, так это того, чтобы это переводилось как« да »в отношении этого,« нет », я не могу сидеть с ним». «Приоритетом должно быть завершение программы вакцинации, потому что без этого невозможно перезапустить экономику, реформировать или переписать план финансирования ЕС».