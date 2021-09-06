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Мария Колесникова, лидер протестов в Беларуси, приговорена к 11 годам лишения свободы

6 сентября, 2021
Toma Kulikov

Официальная газета «Белта» сообщила, что Колесникова и еще один активист оппозиции, Максим Знак, были обвинены в экстремизме и заговоре с целью «неконституционного захвата государственной власти» на судебном процессе, проходившем в столице страны Минске за закрытыми дверями.

Знак, который также является ключевым членом Координационного совета, созданного противниками авторитарного правительства Лукашенко, был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Колесникова, музыкант, ставший активистом, была одной из трех женщин, которые присоединились в прошлом году для противодействия кампании оппозиции против Лукашенко после того, как видным кандидатам от оппозиции запретили участвовать в президентской гонке.

Это трио было лицом протестного движения, которое отправило десятки тысяч белорусов на улицы, чтобы потребовать политических изменений во время выборов в стране. Демонстранты и независимые наблюдатели заявили, что голосование было сфальсифицировано с целью продления 27-летнего правления Лукашенко.

Он встретился с президентом Лукашенко, который отрицал факт фальсификации выборов. Штрафы От правительств Соединенных Штатов и других западных стран с момента объявления победы и подавления инакомыслия в прошлом году.

Колесникова была задержана в сентябре прошлого года и доставлена ​​на границу, где ей было приказано покинуть страну. Вместо этого она, как утверждается, порвала свой паспорт, отказываясь от ссылки.

«Мы требуем немедленного освобождения Марии и Максима, которые ни в чем не виноваты. Это терроризм против белорусов, которые осмеливаются противостоять режиму. Мы не остановимся, пока все в Беларуси не будут освобождены», – сказал он. Светлана ТихановскаяЛидер белорусской оппозиции, участвовавший в президентских выборах и возглавлявший протесты вместе с Колесниковой, заявил в Twitter в понедельник после оглашения решения.

Тикановская, которая защищала своего мужа как кандидата от оппозиции после того, как он был заключен в тюрьму накануне голосования, бежала в соседнюю Литву со своими детьми в августе прошлого года после оспаривания предварительных результатов выборов, которые принесли Лукашенко убедительную победу.

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Тикановская назвала Колесникову и Знак «Героями белорусов».

«Режим хочет, чтобы мы видели их сломленными и измученными. Но посмотрите – они улыбаются и танцуют. Они знают – мы освободим их намного раньше, чем эти 11 лет. Их условия не должны нас пугать – Максим и Мария нас не пугают». Я хочу этого »и разместил видео, на котором мой лидер Оппозиция стоит в стеклянной клетке для подсудимых в суде.

Виктор Паприка, бывший банкир, который пытался бежать против Лукашенко до его ареста и заключения, говорится в сообщении на своем сайте. кабель В понедельник, как сообщил канал, приговоры Колесниковой и Занак будут обжалованы.

Соединенные Штаты и несколько европейских стран выступили с заявлениями, осуждающими решение суда, и продолжают попытки заставить замолчать оппонентов правительства.

Байден издает указ против белорусского режима в годовщину фальсификации выборов

«К сожалению, эти постановления являются еще одним свидетельством полного игнорирования властями прав человека и основных свобод народа Беларуси. Г-жа Калисникава и г-н Знак заслуживают прозрачного судебного решения по выдвинутым против них надуманным обвинениям, чего они не сделали. На приеме госсекретаря США Энтони Блинкена в заявлении в понедельник он назвал приговор «политически мотивированным» и «постыдным».

В прошлом месяце, в первую годовщину выборов в Беларуси, президент Джо Байден издал масштабный указ, направленный против представителей белорусского режима, причастных к подавлению прав человека и демократии. В понедельник Блинкен процитировал приказ, повторив призыв администрации Байдена к «белорусским властям начать подлинный диалог с демократической оппозицией и членами гражданского общества, ведущий к свободным и справедливым выборам под международным наблюдением».

В понедельник Германия пообещала усилить давление на белорусский режим, если он не изменит своего поведения в отношении гражданских прав, а официальный представитель правительства Стивен Зайберт назвал постановления необоснованными. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Беларусь атакует защитников демократии и свободы, заключив в тюрьму двух оппонентов. Евросоюз потребовал немедленного и безоговорочного освобождения Марии Колесниковой и Максима Занака.

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