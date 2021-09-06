Мария Колесникова, лидер протестов в Беларуси, приговорена к 11 годам лишения свободы

Официальная газета «Белта» сообщила, что Колесникова и еще один активист оппозиции, Максим Знак, были обвинены в экстремизме и заговоре с целью «неконституционного захвата государственной власти» на судебном процессе, проходившем в столице страны Минске за закрытыми дверями.

Знак, который также является ключевым членом Координационного совета, созданного противниками авторитарного правительства Лукашенко, был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Колесникова, музыкант, ставший активистом, была одной из трех женщин, которые присоединились в прошлом году для противодействия кампании оппозиции против Лукашенко после того, как видным кандидатам от оппозиции запретили участвовать в президентской гонке.

Это трио было лицом протестного движения, которое отправило десятки тысяч белорусов на улицы, чтобы потребовать политических изменений во время выборов в стране. Демонстранты и независимые наблюдатели заявили, что голосование было сфальсифицировано с целью продления 27-летнего правления Лукашенко.