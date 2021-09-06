Мария Колесникова, лидер протестов в Беларуси, приговорена к 11 годам лишения свободы

Официальная газета «Белта» сообщила, что Колесникова и еще один активист оппозиции, Максим Знак, были обвинены в экстремизме и заговоре с целью «неконституционного захвата государственной власти» на судебном процессе, проходившем в столице страны Минске за закрытыми дверями.
Знак, который также является ключевым членом Координационного совета, созданного противниками авторитарного правительства Лукашенко, был приговорен к 10 годам лишения свободы.
Колесникова, музыкант, ставший активистом, была одной из трех женщин, которые присоединились в прошлом году для противодействия кампании оппозиции против Лукашенко после того, как видным кандидатам от оппозиции запретили участвовать в президентской гонке.
Это трио было лицом протестного движения, которое отправило десятки тысяч белорусов на улицы, чтобы потребовать политических изменений во время выборов в стране. Демонстранты и независимые наблюдатели заявили, что голосование было сфальсифицировано с целью продления 27-летнего правления Лукашенко.
Колесникова была задержана в сентябре прошлого года и доставлена на границу, где ей было приказано покинуть страну. Вместо этого она, как утверждается, порвала свой паспорт, отказываясь от ссылки.
Тикановская, которая защищала своего мужа как кандидата от оппозиции после того, как он был заключен в тюрьму накануне голосования, бежала в соседнюю Литву со своими детьми в августе прошлого года после оспаривания предварительных результатов выборов, которые принесли Лукашенко убедительную победу.
Тикановская назвала Колесникову и Знак «Героями белорусов».
«Режим хочет, чтобы мы видели их сломленными и измученными. Но посмотрите – они улыбаются и танцуют. Они знают – мы освободим их намного раньше, чем эти 11 лет. Их условия не должны нас пугать – Максим и Мария нас не пугают». Я хочу этого »и разместил видео, на котором мой лидер Оппозиция стоит в стеклянной клетке для подсудимых в суде.
Соединенные Штаты и несколько европейских стран выступили с заявлениями, осуждающими решение суда, и продолжают попытки заставить замолчать оппонентов правительства.
«К сожалению, эти постановления являются еще одним свидетельством полного игнорирования властями прав человека и основных свобод народа Беларуси. Г-жа Калисникава и г-н Знак заслуживают прозрачного судебного решения по выдвинутым против них надуманным обвинениям, чего они не сделали. На приеме госсекретаря США Энтони Блинкена в заявлении в понедельник он назвал приговор «политически мотивированным» и «постыдным».
В прошлом месяце, в первую годовщину выборов в Беларуси, президент Джо Байден издал масштабный указ, направленный против представителей белорусского режима, причастных к подавлению прав человека и демократии. В понедельник Блинкен процитировал приказ, повторив призыв администрации Байдена к «белорусским властям начать подлинный диалог с демократической оппозицией и членами гражданского общества, ведущий к свободным и справедливым выборам под международным наблюдением».
В понедельник Германия пообещала усилить давление на белорусский режим, если он не изменит своего поведения в отношении гражданских прав, а официальный представитель правительства Стивен Зайберт назвал постановления необоснованными. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Беларусь атакует защитников демократии и свободы, заключив в тюрьму двух оппонентов. Евросоюз потребовал немедленного и безоговорочного освобождения Марии Колесниковой и Максима Занака.