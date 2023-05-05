Маркос: доступ США к филиппинским базам не является «наступательным актом»

Сценарий: Мэтт Спетальник и Дэвид Бранстром.

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил в четверг, что его согласие в этом году разрешить Соединенным Штатам доступ к большему количеству военных баз в его стране не было задумано как «наступательная акция» против какой-либо страны.

Выступая перед американским аналитическим центром в Вашингтоне, Маркос сказал, что говорил об этом китайским чиновникам во время недавних переговоров. Он также заявил, что Соединенные Штаты не просили Филиппины предоставить войска в случае войны между Китаем и США из-за Тайваня.

Маркос сообщил Центру стратегических и международных исследований, что Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве 2014 года (EDCA), разрешающее доступ к базам на Филиппинах, было разработано для борьбы с последствиями изменения климата.

«Меня только что посетил министр иностранных дел Китая… и я сказал ему и заверил, что нет, это не… они предназначены для военных баз, чтобы атаковать и действовать против кого угодно, любой страны, а не Китая, и не они, — сказал Маркос.

Он сказал, что использование баз EDCA для «наступательных действий» выходит за рамки того, что Манила обсуждала с США, и добавил, что Вашингтон никогда не поднимал вопрос об их использовании в качестве «плацдармов» для наступательных действий против какой-либо страны. нация.

Связи Манилы с Вашингтоном укрепились при Маркосе, и в феврале он предоставил американским военным доступ к еще четырем базам, что, по словам Китая, «разожгло» региональную напряженность.

Эксперты говорят, что Соединенные Штаты рассматривают Филиппины как потенциальное место размещения ракет, ракет и артиллерийских систем для противодействия десантному вторжению Китая на Тайвань, который Китай претендует на свою территорию.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил после встречи министров обороны США и Филиппин в прошлом месяце, что «слишком рано» обсуждать, какие средства США хотели бы разместить на филиппинских базах.

История продолжается

Маркос приехал в Вашингтон на встречу с президентом Джо Байденом, стремясь продемонстрировать приверженность Вашингтона защите его страны в соответствии с пактом о безопасности 1951 года, на фоне роста напряженности в Южно-Китайском море, где Манила борется за претензии Пекина, а также напряженности между две страны. Над Тайванем и Северной Кореей.

Байден заявил после их встречи в понедельник, что приверженность США защите своего союзника является «жесткой», в том числе в Южно-Китайском море.Договор о взаимной обороне 1951 года.

Маркос сказал, что отношения между Вашингтоном и Манилой вернулись на «нормальный путь партнерства» и их необходимо развивать, чтобы сделать их более восприимчивыми к текущим и возникающим вызовам.

При его предшественнике Родриго Дутерте отношения с Соединенными Штатами были натянутыми, поскольку Дутерте твердо дистанцировал Филиппины от их бывшего колониального правителя и наладил более тесные связи с Пекином.

(Отчетность Дэвида Бранстрома, Мэтта Спетальника и Эрика Бича; редактирование Лесли Адлер и Сандры Малер)