Маркос-младший побеждает благодаря праву баллотироваться на выборах в Филиппины

Карен Лима

МАНИЛА (Рейтер) — Избирательная комиссия Филиппин в понедельник отклонила жалобу, направленную на блокирование кандидатуры покойного диктатора Фердинанда Маркоса на пост президента, и постановила, что прошлые налоговые нарушения во время пребывания на государственной должности не должны препятствовать выдвижению его кандидатуры.

Петиция была направлена ​​​​на отзыв свидетельства о выдвижении кандидатуры Фердинанда Маркоса-младшего, обвиняя его в фальсификации своего права на участие в выборах из-за его трех десятилетий налоговой судимости, утверждая, что это должно означать пожизненный запрет на участие в выборах.

Но судьи Избирательной комиссии (Komelec) заявили, что петиция не имеет под собой оснований.

В их решении говорилось, что «со стороны ответчика не было намерения обманом заставить избирателей скрыть свою квалификацию для занятия государственной должности».

Петиция группы гражданских лидеров является одной из ряда жалоб, направленных на то, чтобы оттеснить Маркоса, который стал очевидным фаворитом https://www.reuters.com/world/asia-pacific/late-dictators-son-marcos. -take-clear-lead -philippine-polline-2021-12-22, в центре которого был судимость в 1995 году за неуплату подоходного налога и подачу налоговых деклараций во время пребывания в должности в 1982-1985 годах.

Апелляционный суд оправдал Маркуса в неуплате налогов в 1997 году, но оставил в силе обвинительный приговор о непредставлении налоговых деклараций, что, как отметил Комелек, «не было уклонением от уплаты налогов».

Отклоняя петицию, Comelec заявила, что в постановлении апелляционного суда нет ничего, что наказывало бы Маркоса, который занимал посты заместителя губернатора, губернатора, конгрессмена и сенатора, постоянным лишением права занимать государственные должности.

Комелек добавил, что это наказание, которое было добавлено в качестве поправки к Налоговому кодексу в 1985 году, вступило в силу только в 1986 году и поэтому не может применяться задним числом.

В жалобе адвокаты заявили, что подадут прошение о пересмотре дела перед полным составом судей Comilec.

«Мы благодарим Избирательную комиссию за соблюдение закона и права каждого добросовестного кандидата, такого как Понг Бонг Маркос, баллотироваться на государственные должности без каких-либо форм притеснений и дискриминации», — говорится в заявлении представителя Маркоса Вика Родригеса. кандидату по его званию.

История продолжается

Другие ходатайства об отстранении Маркоса все еще находятся на рассмотрении в Первом дивизионе Комильяка.

9 мая состоятся выборы преемника Родриго Дутерте, которому конституция не позволяет баллотироваться на второй срок.

«Факт остается фактом: он (Маркос) кажется самым популярным кандидатом», — сказал политолог Эдмунд Таяо, добавив, что «лишение общественности этого выбора будет иметь серьезные последствия».

Среди других известных кандидатов — сенатор и бывший чемпион по боксу Мэнни Пакьяо https://reut.rs/3EYCDzw, мэр Манилы Франсиско Домагосо https://reut.rs/3FgtdzN, вице-президент Ленни Робредо https://reut.rs/324n4aw и сенатор. Банфило Лаксон, бывший начальник полиции.

(Отчетность Карен Лима; дополнительный отчет Нила Джерома Моралеса; редактирование Мартина Петти, Эда Дэвиса и Алекса Ричардсона)