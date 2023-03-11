швейцарский Марко Адерматт Спортсмен, который неоднократно выигрывал Кубок мира по горным лыжам и имеет шанс побить мужской рекорд по наибольшему количеству очков за один сезон.

25-летний Одерматт выиграл крупнейший ежегодный приз в лыжных гонках, выиграв гигантский слалом в субботу в Краньска-Горе, Словения.

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В сезоне из 38 гонок осталось пять гонок, включая еще один GS в Краньска-Горе в воскресенье, но Одерматт увеличил свое преимущество над ближайшим соперником до 486 очков. Победитель гонки получает 100 баллов по убывающей шкале до 30-го места.

С Норвегии Александр Амудет Кильде, ближайший преследователь Одерматта, пропустит гонки в эти выходные и не сможет наверстать отставание от Одерматта, даже если он примет участие и выиграет все четыре этапа Кубка мира на следующей неделе. Килде является специалистом по скоростному спуску и супергиганту и никогда не участвовал в слаломе Кубка мира.

В прошлом году Одерматт стал самым молодым человеком, выигравшим в общем зачете со времен Австрии. Марсель Хиршер В 2013 году он выиграл свой второй из восьми рекордов подряд.

Многие считают, что у Одерматта может быть линия, которая может соперничать с Hirscher’s Retired.

В прошлом году он выиграл Олимпийские игры. В этом году он выиграл чемпионат мира по скоростному спуску и гигантскому слалому, продемонстрировав сочетание скорости и технического таланта, с которым в настоящее время не может соперничать ни один лыжник.

Напоминает австрийский Герман Майер, выигравший титулы чемпиона мира в скоростном спуске, Super-G и GS. В 2000 году Мейер набрал рекордные на тот момент 2000 очков за один сезон чемпионата мира. Пока женщины его перевыполняли(Лабиринт Тины И Микаэла Шиффрин), остается рекордом для мужчин.

Одерматт на 1726 баллов. В этом сезоне он занимает первое место в мире в GS и супергиганте и третье место в скоростном спуске. В этом сезоне между этими дисциплинами осталось четыре гонки, что дает Одерматту шанс выйти из финала Кубка мира 2000 года в Андорре.

В сезоне 1999/00 было 40 гонок. Майер начал 30 из них с 10 побед. В этом сезоне Одерматт стартовал в 22 гонках, одержав 10 побед и 19 подиумов.

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