Марко Рубио дает отпор Такеру Карлсону, и это хорошо

Мир с обгрызенными ногтями ждет следующего шага России в ситуации на Украине, но не бойтесь. Комментатор Fox News Такер Карлсон заверил свою обширную аудиторию, что знает, как справиться с напряженной ситуацией.

Его решение: не наше дело, если Россия разнесет Украину в порошок, ничего страшного.

Эмпатия не его сильная сторона.

Обычно истерик и обзывания Такера может быть достаточно, чтобы многие политики-республиканцы увидели его путь. Но знаете что? Несколько сенаторов Республиканской партии, включая Флориду Марко Рубио, напомнил Карлсону, что значит быть на арене.

«Я не согласен с такими взглядами, — заявил Рубио, главный республиканец в сенатском комитете по разведке. ПОЛИТИКА.

“[It’s] интерес США не только в Европе, но и во всем мире в том, чтобы страны не решали: «Это принадлежит нам, мы собираемся взять это».

Другими словами, Рубио — сенатор США, занимающийся реальными проблемами. Карлсона нет.

Рубио был последователен в этом вопросе.

В декабре, он присоединился к семи сенаторам Республиканской партии во внесении законопроекта о поддержке суверенитета Украины.

А в январе он внес еще один законопроект направленный непосредственно на президента России Владимир Путин.

«Законопроект впервые налагает санкции на самого Путина и на секторы российской экономики, от личного обогащения которых зависит его режим», — написал он. «Критически важно, чтобы этот законопроект не зависел от президента. (Джо) Байден решить, что представляет собой вторжение в Украину».

Теперь я буду защищать право Карлсона на свое мнение практически по любому поводу, даже если я считаю, что он беснующийся идиот — а я так и делаю. Но мы знаем, что не можем игнорировать чрезмерное влияние Фокса среди консерваторов. Когда республиканские законодатели сопротивляются ему, это новость.

Несколько депутатов сообщили, что получили сообщения от избирателей, в которых примерно говорилось: «Эй, Такер говорит, пусть Россия получит Украину. Итак, дайте им это, потому что, в конце концов, кого это волнует?»

Хотел бы я, чтобы они отступили, когда этот карнавальный зазывал разразился расистской тирадой о клятве президента Байдена выдвинуть кандидатуру чернокожей женщины в Верховный суд США.

«Итак, Джо Байден подтвердил сегодня то, что мы уже знали: решение о нашем следующем судье Верховного суда не будет на основе юридической проницательности, интеллекта, мудрого суждения или верность Конституции Соединенных Штатов», — сказал Карлсон в эфире. «Байден считает, что это устаревшие европоцентричные критерии. В этой стране справедливость важнее компетентности. Что важно, объяснил Джо Байден, так это пол и цвет кожи».

Что, кажется, имеет значение для Такера, так это разжигание расовых стереотипов. Я предполагаю, что он предполагает, что кандидат Байдена не будет идти в ногу со своими коллегами по SCOTUS в интеллектуальном плане. Как насчет того, чтобы осудить этот мусор, Fox-watchers?

Вернувшись к делу, Рубио мог оказаться в авангарде противостояния с Дональд Трамп крыло ГОП. Помните, Трамп считал, что они с Путиным были лучшими друзьями, и многие республиканцы следовали за ним в ногу.

Давайте не будем забывать, что адвокаты Фокса думают о своем парне. В деле о клевете против него федеральный судья согласился: «Фокс убедительно утверждает, что учитывая г. репутация Карлсона, любой разумный зритель «приходит с соответствующей долей скептицизма» в отношении заявления, которое он делает».

Перевод: Он несерьезный человек, хотя всегда чем-то злится.

Что бы вы ни говорили о Рубио, но он увлечен ролью Америки в защите от авторитарных режимов. Вот почему это примечательно, когда он и другие противостоят большому языку с большим микрофоном.

Будем надеяться, что это тенденция.



Просмотры сообщений:

