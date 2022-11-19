Маркус назвал российско-украинскую войну «неприемлемой»

МАНИЛА, Филиппины — Президент Фердинанд Маркос-младший в субботу назвал войну между Россией и Украиной «неприемлемой» и повторил свой призыв к обеим странам урегулировать свои споры дипломатическим путем.

В своих самых резких высказываниях о российско-украинском конфликте Маркос сказал: «Война, скорее, неприемлема, и мы просим все вовлеченные стороны… восстановить мир в Украине и перенести конфронтацию в дипломатическое пространство».

Маркус подчеркнул «далеко идущие» последствия войны, которая началась с вторжения России в Украину в феврале, и подчеркнул, что она оказала глубокое влияние на «многие экономики и поставки продовольствия во всем мире».

Связанный: Маркос: Филиппины ведут переговоры с Россией о закупке топлива

Мы должны прекратить борьбу. «Мы должны перейти к дипломатии, чтобы мы могли, по крайней мере, снова сделать другие аспекты украинской и российской экономики продуктивными», — сказал Маркус.

Большинство лидеров АТЭС Он осудил войну во время саммита, согласно совместному заявлению, опубликованному после полуторадневных переговоров в Бангкоке, в котором он подверг критике конфликт и вызванные им глобальные экономические потрясения.

«Были другие мнения и разные оценки ситуации и санкций», — сказала она.

Филиппины последовательно выступали против и осуждали вторжение России в Украину, поскольку они присоединились к голосованию по резолюции о конфликте в Организации Объединенных Наций.

В первые дни вторжения Маркус сказал, что, по его мнению, «необходимо занимать позицию» в отношении российского вторжения в Украину. Он добавил: «Мы не участвуем … кроме наших соотечественников».

В тот же день на Филиппинах Присоединяйтесь к резолюции Генеральная Ассамблея ООН осуждает вторжение.

Вскоре после этого Маркос изменил свою позицию в распространенном через его команду заявлении, призывающем к трезвости и мирному разрешению вооруженного конфликта.

«Я поддерживаю безусловное соблюдение прав человека и горячо надеюсь, что больше не будет преследований гражданского общества и гражданских институтов», — заявил Маркос в заявлении от 4 марта.