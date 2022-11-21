Марк Ванде Хей ’89, установивший рекорд США по длительному космическому полету, возвращается в SJU, чтобы дебютировать на следующей неделе — CSB + SJU

Человек, который провел в космосе больше времени, чем кто-либо другой в американской истории, возвращается в Сент-Джонс, свою альма-матер, и на следующей неделе появится на публике, чтобы рассказать о своем опыте.

Марк Ванди Эй 89 Он будет в кампусе на различных мероприятиях во вторник и среду, 29-30 ноября, и появится с 16:00 до 17:00 29 ноября в SJU. Пеллегрин Холл в Научный центр Питера Энгеля Взаимодействовать со студентами Колледжа Святого Бенедикта, Сент-Джон и заинтересованные члены сообщества. Мероприятие бесплатное и открытое для всех.

Ванде Хей проработал на Международной космической станции 355 дней подряд — с 9 апреля 2021 года по 30 марта 2022 года — и исследовал влияние длительного космического полета на людей, поскольку НАСА планирует вернуться на Луну и подготовиться к исследованию Луны. Марс. Всего он провел в космосе 523 дня. Две отдельные миссии на Международную космическую станцию. Возможно, самой драматичной частью его последней миссии был тот факт, что он находился на орбите с двумя российскими космонавтами, когда в феврале на Украине разразилась война. Он вернулся на Землю на российском космическом корабле, но в течение нескольких недель продолжались спекуляции о том, останется ли он застрявшим на Международной космической станции. Несмотря на словесную перепалку между главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным и бывшим рекордсменом США по космическим полетам Скоттом Келли, Ванде Хе приземлился в Казахстане по расписанию.

Первоначально предполагалось, что второе пребывание Ванди на Международной космической станции продлится шесть месяцев, но оно было продлено, чтобы позволить российской съемочной группе посетить орбитальный комплекс и, что более важно для НАСА, защититься от смены экипажа, которая оставила бы станцию ​​ни с чем. . Американцы на борту.

Фанде Хе, которому 10 ноября исполнилось 56 лет, был таким Опубликовано в последнем выпуске журнала St. John’s Magazine.. Он получил степень по физике в SJU, степень магистра в Стэнфордском университете и преподавал в Вест-Пойнте. Он несколько раз служил в армии США в качестве боевого инженера и дослужился до звания полковника. В 2009 году он был одним из девяти астронавтов, отобранных из более чем 3500 претендентов, и победил 99,7% из них, чтобы присоединиться к космической программе НАСА. Он провел все, от ботанических исследований до физических наук, и участвовал в исследовании, чтобы определить, могут ли искусственные ткани, выращенные в космосе, стать моделью для изучения потери мышечной массы и оценки возможных методов лечения до клинических испытаний. Он также участвовал в сборе урожая перца, выращенного в космосе, для изучения проблем выращивания растений в условиях микрогравитации, что могло бы помочь экипажам выращивать себе еду в будущих длительных миссиях.

Помимо своих публичных выступлений, Ванде Хей выступит перед Ротари-клубом Сент-Луиса. Облачный полдень 29 ноября в Holiday Inn. Он также поужинает с президентом CSB и SJU Брайаном Брюссом и встретится со студентами ROTC.