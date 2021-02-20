Марк Горман: Это не будет мероприятие Apple 16 марта или запуск AirTags

За последние несколько недель дата 16 марта часто поднималась в связи с потенциальным весенним событием Apple. Многие из нас уже очень скептически относились к перспективам мартовского мероприятия из-за источников и, по слухам, ассортимента продукции для такого мероприятия. Хорошо, Bloomberg Марк Горман, репортер и утечка информации Apple, говорит, что события 16 марта не произошло.

Мы были Я задаюсь вопросом в течение некоторого времени Если Apple проведет мероприятие в марте из-за огромного количества продуктов, которые, по слухам, будут выпущены в первой половине 2021 года. Ходят слухи о новых устройствах iPad Pro, новых AirPods и новых продуктах, таких как AirTags. Личность YouTube Джон Проссер Заявлено в прошлом году Что Apple проведет мероприятие в марте и примет его как раз 16 числа. Ранее на этой неделе началась история Бросить снова В Twitter его подхватили многие каналы и посты.

Если вы можете доверять кому-либо, кто расскажет вам, над чем работает Apple, так это Марку Гурману. Марк сказал сегодня вечером У Apple нет планов на мероприятие 16 марта, и они не планируют выпускать AirTags в этот день. Это не исключает запуска продуктов в марте, и мы все еще ожидаем, что их будет несколько. Apple имеет тенденцию выпускать небольшие обновления продуктов каждый март.

Мартовское мероприятие в бизнесе возможно всегда, а не только в эту конкретную дату. Яблоко Это случилось в марте прошлого года Apple TV + представили в 2019 году, но они не сосредоточились на продукте. С 2018 г. Когда в Чикаго представили первый недорогой iPad для работы с Apple Pencil.

Не отказывайтесь от AirTags или любых других продуктов, которые, по слухам, появятся в следующем месяце. Только не отмечайте событие 16 марта в своем календаре.

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