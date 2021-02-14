Марк Кьюбан предсказывает, что блокчейн – это новый Интернет

В сообщении Самый крупный телевизионный миллиардер и владелец Dallas Mavericks по криптовалютам.

Он большой поклонник DeFi в целом и смарт-контрактов в частности.

Но он не верит, что криптовалюты будут приняты в качестве валют.

в ПодкастБизнесмен-миллиардер, инвестор, Танк с акулами Звезда и владелец Dallas Mavericks Марк Кьюбан встретился с The Defiant, чтобы поговорить о том, почему он так оптимистичен. Шифрование В общем и DeFi В частности, и почему он все еще скептически относится к этому Биткойн Как валюта.

Круглосуточно аль-Куби был непреклонен Биткойн Не столько валюта, сколько средство сбережения: «По сей день я не верю в то, что Биткойн станет валютой», – заявил он. «Что действительно изменилось, так это то, что люди начали понимать, что это всего лишь средство сбережения».

Кубинский: Современный Нострадамус

Кобейн сделал несколько прогнозов, раскрывающих его оптимизм. Блокчейн будущее. Он сказал, что правительства во всем мире могут создавать свои собственные цифровые валюты, потому что это дешевле: «Мы теряем деньги на каждой копейке, отчеканенной никелем. С тем, как мы всегда поступаем, связаны большие затраты и глупость».

Он продолжил описывать бумажные деньги как «несостоятельные и недоступные по цене», прежде чем добавить, что он не уверен, «действительно ли мы увидим, как все рушится». Однако он предсказал, что по мере того, как правительства получат больший доступ к цифровым валютам, он сможет увидеть, как они продают процент его резервов составляет золото, а прибыль выражается в BTC или ETH.

Он признал, что наконец не знал. «По большей части это доверие: чему вы доверяете? Кому вы доверяете? Как вы ему доверяете? Биткойн-клиенты, совершенно справедливо, доверяют нехватке алгоритмов. И это нормально. Но есть большое доверие, которое тоже поддерживает это. . Надо доверять цене на электроэнергию, ее доступности, которой никто не может достичь 51% ». Для тех, кто не знает: «51%» означает процент вычислительной мощности, необходимой для блокчейн Сеть, чтобы захватить эту сеть. На данный момент кажется очень трудно осуществить захват такого масштаба, но кубинские советники все равно предупреждают.

Одно из сравнений, к которым он возвращался на протяжении всего подкаста, – это сравнение подъема блокчейна с Интернетом, где были начальные, ограниченные и принятые приложения до того, как все стало повсеместным. Увидеть кубинскую Смарт-контракты Как поворотный момент, когда криптовалюта «просто взорвалась» и представляет серьезную угрозу для банковской системы. По этой причине, по его словам, «Ethereum имеет преимущество перед биткойнами для обычных людей».

Но что есть Смарт-контракты?

Будьте умны с Ethereum

Кубинская любовь Децентрализованное финансирование (DeFi) идет рука об руку с его любовью Ethereum, Который представляет собой блокчейн, созданный для поддержки смарт-контрактов. Сервисы DeFi построили полную финансовую инфраструктуру поверх блокчейна, используя смарт-контракты (автоматизированные контракты блокчейна) для создания протоколов, которые заменяют существующие финансовые услуги способами, которые благодаря блокчейну становятся прозрачными и функционально совместимыми, как никогда раньше.

«Смарт-контракты реальны и напоминают мне первые дни Интернета. С помощью всего лишь HTML и некоторого базового JavaScript вы можете вести много бизнеса. Банковское дело стало беспроблемным. Легче брать займы за секунды. Если у вас есть 200 долларов в эфире или биткойнах, и вы хотите, – сказал Кьюбан. Вы завершаете все и хотите занять 100 долларов под 2,3%, что занимает пятнадцать секунд. Это невероятно. Это действительно начинает разрушать банковскую отрасль ».

Ничего из этого не удивительно, если вы недавно следили за Cuban. Он недавно сказал DeFi был более справедливым по отношению к пользователям Он сказал, что из приложения для торговли акциями Robinhood и на сайте AMA WallStreetBets DeFi может взорваться В ближайшие десять лет.

Вот ты где. Марк Кубан оптимистично смотрит на блокчейн.