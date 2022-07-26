Марк Фогель: Семья осужденного в России американского учителя призывает администрацию Байдена официально договориться о его освобождении.

Гражданин США Марк Фогель почти десять лет работал учителем истории в Англо-американской школе в Москве, где среди его учеников были дети американских дипломатов.

«Он был любимым учителем, отмеченным наградами учителем», — сказала CNN одна из его сестер, Энн Фогель. «Он был невероятно увлеченным человеком, с чудесной страстью к жизни. Это сделало его великим учителем, и ученики любили его».

Его арестовали 11 месяцев назад в аэропорту российской столицы после поездки на дачу с каннабисом, когда он вернулся на учебный год.

Его семья и адвокат сказали, что он принимал его в медицинских целях, прописанных врачом для лечения «сильной боли в позвоночнике».

В прошлом месяце она была осуждена и приговорена к 14 годам лишения свободы за «крупномасштабную торговлю наркотиками» в подмосковном суде — там же, где находится под стражей задержанная игрок WNBA Бриттни Гринер. Обстоятельства дела Фогеля имеют и другое сходство с делом Гринера. Оба американца были арестованы в российском аэропорту за хранение марихуаны, и они свидетельствовали о личных недомоганиях, хотя у Фогеля оказалось больше вещества, чем у Гринера. Однако, в отличие от Гринера, Фогель не был классифицирован как неправомерно задержанный — шаг, который может побудить специального представителя правительства США по делам заложников активно вести переговоры о его освобождении в рамках усилий. «Дело Гринера делает еще более убедительными доводы в пользу того, что он был задержан неправомерно. Но он все равно должен быть задержан неправомерно, если не по политическим мотивам, потому что юридически это не сходится». сказал Томас Файрстоун, член юридической команды Фогеля в США. «непропорциональный» Продолжительность приговора Фогеля, его семья и подавшая апелляцию Файрстоун заявили CNN, что 14 лет были «крайне непропорциональными для такого преступления». READ Прямые заявления: Россия оккупирует Украину «Это несоразмерно, если учесть другие наказания в российской системе. Убийцы в России приговариваются только к 10 годам лишения свободы», — сказал Файрстоун, бывший чиновник юстиции, работавший консультантом по гражданскому законодательству и активистом. Начальник отдела правоохранительных органов посольства США в Москве. Энн Фогель сказала CNN, что они «подали апелляцию. Мы надеемся, что российская судебная система признает эту человечность, что на данный момент 61-летний мужчина не может отсидеть такой срок… Это для него смертный приговор». .» «Каждый день полон разочарований, и разочарования не уходят достаточно», — сказала CNN Элиз Хайланд, еще одна из сестер Фогель, добавив, что семья пыталась «играть по правилам» на протяжении всего судебного разбирательства — держась на низком уровне. профиль, работающий в рамках российской правовой системы и предоставивший все подтверждающие документы в поддержку своего дела — Надеялся на мягкий приговор, но его не дождались. «Приговор, вынесенный моему брату, возмутителен. Мы знаем, что приговор вынесен не только из-за его статуса американского гражданина», — сказала она. Задержание человека иностранным правительством «исключительно или по существу потому, что он или она является гражданином США» является одним из критериев для определения того, неправомерно ли правительство США задержало кого-либо в соответствии с Законом Роберта Левинсона. Файерстоун сказал: «Трудно сказать, быстро ли репутация Грейнера привела к его незаконному задержанию в Государственном департаменте, потому что трудно сказать, какая информация у них есть о его задержании и предыстории дела». «Эти дела всегда представляют собой многофакторный анализ и часто основаны на секретной информации и разведывательных данных», — сказал он CNN. Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал: «Каждый случай уникален, и мы рассматриваем совокупность обстоятельств при определении того, является ли задержание ненадлежащим». READ Российская танцовщица вылепила из замерзшей воды Лебединое озеро, чтобы спасти бухту Патериная «Мы никогда не закрываем книгу, когда речь идет о каком-либо конкретном случае. Мы продолжаем смотреть на факты. Мы продолжаем смотреть на обстоятельства», — сказал он на брифинге Госдепартамента во вторник. «Когда мы узнаем больше о любом деле, обстоятельствах задержания, обвинениях, гарантиях справедливого судебного разбирательства, надлежащей правовой процедуре или ее отсутствии, мы всегда сопоставляем эти события с критериями, чтобы определить, был ли задержан американец неправомерно. Или нет». Семья Фогеля заявила, что хотела бы, чтобы его незаконно задержали, но они надеются, что правительство США сделает все возможное, чтобы вернуть его домой. Но время имеет существенное значение, сказала его семья. Энн Фогель рассказала CNN, что ей удавалось получать письма только от Маркса, и они не разговаривали с ним уже год. «Это невероятно тревожно, потому что мы не можем вести честный разговор. Все проходит через цензуру. Это болезненно», — сказал он. «Кажется, что мы в черном ящике. И мы пытаемся найти выход», — сказал он. «Это был один из самых сложных периодов для моей семьи».