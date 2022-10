Марк Хэмилл призывает Украину увеличить количество дронов для борьбы с российским вторжением | Марк Хэмилл

Актер «Звездных войн» Марк Хэмилл сказал, что Украине нужно больше дронов для борьбы с российским вторжением, и сравнил Москву с темной стороной Силы в сериале.

Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в фильмах, был назначен президентом Владимиром Зеленским послом Project United24, созданного Украиной для сбора пожертвований, в том числе беспилотников для украинской армии.

Хэмилл рассказал корреспонденту Би-би-си Лауре Кенсберг, что обсуждал с Зеленским сходство с культовыми фильмами и текущую войну на Украине.

«[Zelenskiy] Хэмилл упомянул кино, и нетрудно понять, почему. «Я имею в виду, что «Звездные войны» всегда были детской сказкой, а сказки — это нравоучительные сказки о добре и зле, где добро четко определено, зло четко определено, и нетрудно экстраполировать империю зла с вторжением России в суверенную нация».

На вопрос, будет ли платформа использоваться для поставки смертоносных технологий, он ответил: «Украине нужны беспилотники. У них есть дроны, но не так много, как у россиян».

Хэмилл также похвалил Зеленского, сказав: «Я был действительно очарован этим человеком… потому что он был таким героем. И украинский народ был источником вдохновения. Он замечательный человек».

Хэмилл сказал, что участие в проекте было «возможностью, которой можно было бы воспользоваться». [the popularity of the films] Ради добра я чувствую большую ответственность, пытаясь сделать все, что в моих силах, для продвижения украинского дела».