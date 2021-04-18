Марк Хэмилл сбежит от русского гангстера с Бертом Крехером в машине

Звездные войны К иконке и всеобщему любимому джедаю, Марку Хэмиллу, присоединился комик Берт Крайшер. Бог, Который будет вдохновлен вирусным клипом из шоу Крайшера. Хэмилл сыграет в фильме отца Кришера, поскольку фильм основан на предполагаемой реальной истории, в которой комик каким-то образом случайно оказывается вовлеченным в русскую мафию, когда он учится за границей в колледже.

Бог Это было описано какОстатки Встречает Полуночный бегЗвучит как переработанная смесь комедийных трюков. Бог Он черпает вдохновение из того, что некоторое время назад стал вирусным, и с тех пор его просмотрели более 85 миллионов раз. В раздел входят Берт Кришер Публика развлекает рассказ о его диких приключениях, когда он был в России во время учебы в университете. Хотя он не был заинтересован в изучении русского языка или в каких-либо других исследованиях, Крейхер провел семестр в России только для того, чтобы стать несовершеннолетним, и каким-то образом напился и случайно присоединился к русской мафии, получив прозвище «бог».

Вместо того, чтобы пересказывать эту историю, фильм вместо этого найдет связи Берта с русской мафией, чтобы догнать его примерно 20 лет спустя, когда он и его отец (играя его Марк ХэмиллОни были похищены теми, с кем Берт обиделся несколько десятилетий назад, когда он был пьян в классе за границей в России. Бог Предоставлено Legendary вместе с Питером Атенсио, известным своей работой над серией графических шоу. Ключ и Билл Комедия большого экрана Киану, В самолете рулить.

В фильме определенно есть большой потенциал для веселой комедии, и он должен быть реализован ».Похмелье Встречает Полуночный бег«Для сравнения, неоклассический порядок может закончиться вот так. Добавьте сокровище, сделанное Марком Хэмиллом». Бог Очень запоминающийся проект, так как актер за долгие годы доказал, что у него истинное чутье к комедии и он восхитительно очарователен во всем, что он называет.

Конечно, Марк Хэмилл больше всего известен своей ролью в Звездные войны Франшиза, сыгравшая роль Люка Скайуокера как в оригинальной трилогии, так и в современных приключениях Диснея. Недавно он снова исполнил эту роль, чтобы получить неожиданную эпизодическую роль во время завершения популярной игры Disney +. Звездные войны серия, Мандалорский, С компьютерной графикой и технологиями удаления старения, которые вернули актера в прошлое, когда он был крутым рыцарем-джедаем.

В настоящее время Хэмилла можно увидеть в мультсериале о супергероях от Amazon. Непобедимый, По мотивам одноименного комикса ранее Ходячие трупы Роберт Киркман. Сериал представляет собой мультсериал для взрослых (иногда все становится довольно жестоким), основанный на раскадровке Skybound / Image о подростке, чей отец – самый могущественный супергерой на планете. Хэмилл продолжит свои анимационные приключения в роли Скелетора на Netflix. Мастера Вселенной: Откровение, Классический перезапуск Мастера Вселенной Франшиза фокусируется на неразрешенных историях выдающихся личностей, которые уходят от того места, где остановились несколько десятилетий назад. Это нам как комплимент Голливудский репортер.