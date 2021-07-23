Марк Хэмилл тайно озвучивал эпизоды в каждом фильме по «Звездным войнам»

Марк Хэмилл, настоящий первоисточник мелочей по «Звездным войнам», поделился в Твиттере, что он «выражал множество секретных голосов в каждом фильме о« Звездных войнах », выпущенном с 2015 года», как в ответ указали несколько человек в Твиттере – ну, нет. Эти гравюры – секрет больше.

Хаммел подтверждал твит из другого аккаунта, в котором актер озвучивал женщину-робота EV-9D9 в «Мандалорце», хотя в своем ответе он не углублялся в роли, которые он играл в «Изгой-1», «Соло» и т. Д. У него также, вероятно, будет больше секретов по франшизе “ Звездных войн ” – как мы теперь знаем, Хэмилл неплохо умеет хранить секреты: его камео компьютерной графики в финале второго сезона мандолариев, где молодой Люк Скайуокер сыграл огромную и шокирующую роль. шокирующая аудитория.

Как всегда, во вселенной «Звездных войн» много всего происходит. Манга, вдохновленная предыдущим романом «Стражи холмов», вышедшим этим летом, «Звездные войны: Плохая партия» завершит свой первый сезон в конце июля, и есть планы отметить 10-летие «Звездных войн: Старая Республика». Дейзи Ридли и Джон Бойега дали ему понять, что они будут открыты для пересмотра своих ролей в будущем.

Также недавно было объявлено, что Хэмилл снимется в фильме по рассказу комика Берта Кречера о его похищении российскими мафиози. Это, конечно, банановая история – Кречер учился за границей в России и в итоге помог русской мафии ограбить поезд. В фильме Хэмилл сыграет отца Крехера, поскольку пара занимается вымышленными последствиями этих реальных событий.

Хэммилл также недавно поделился, что Джордж Лукас потребовал определенный мультфильм Даффи Дака перед каждым оригинальным шоу «Звездных войн».