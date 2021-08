Маронитский патриарх Ливана призывает армию противостоять Хезболле

В воскресенье ливанский патриарх маронитов Бехара Бутрос ар-Рахи призвал ливанскую армию взять под контроль южную часть страны, оплот «Хезболлы», и строго выполнять резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН после недавних столкновений между Израилем и Хезболла ». Ливанская армия, которая вместе с международными силами несет ответственность за безопасность юга, за контроль над всей территорией юга, строгое выполнение резолюции 1701 и предотвращение пусков ракет с ливанской территории, не по порядку Ар-Раи сказал во время воскресной мессы, сообщает Ливанское национальное информационное агентство (NNA) “

Маронитский Патриарх подчеркнул, что он «не принимает в силу равенства перед законом, что партия мира и войны принимает решения, выходящие за рамки решения законности и национального решения, возложенного на две трети членов правительства».

В пятницу из южного Ливана по северному Израилю было выпущено 19 ракет, 10 из которых перехватило «Железный купол», а шесть ракет упали на открытых площадках возле Хар-Дов вдоль ливанской границы. Остальные ракеты упали в Ливан. Травм и травм нет.

Это шестая атака подобного рода за последние месяцы и первая в своем роде для “Хезболлы”. Я признаю опоздать.

Помимо позиции против действий “Хезболлы”, Ар-Раи осудил то, что он назвал “периодическими нарушениями Израилем южного Ливана, нарушением резолюции № 1701 Совета Безопасности, а также острой напряженностью в приграничных районах жилых деревень. и их окрестности », – сообщает Национальное информационное агентство.

Патриарх подчеркнул, что «это правда, что Ливан не подписывал мир с Израилем, но также верно и то, что Ливан не решался на войну с ним и официально привержен перемирию 1949 года», добавив: «Мы не хотим вовлечь Ливан в военные операции, которые вызывают разрушительную реакцию Израиля “.

Ар-Раи также заявил, что столкновения были направлены на то, чтобы «отвлечь внимание от святости и сияния Мессы мучеников и жертв» взрыва в порту Бейрута, когда приближалась первая годовщина взрыва. отмечен прошлая неделя.

Маронитский Патриарх напал на лидеров страны: «Мы спрашиваем официальных лиц и политиков: как вы убеждаете людей, что вы способны вести их к спасению и каждый день ввергаете их в новый кризис? Как вы убеждаете мир в том, что вы? уровень ответственности и надежд? Есть ли человечность в отношениях с людьми в их несчастьях?

«Мы хотим положить конец военной логике и войне и принять логику мира и интересов Ливана и всех ливанцев», – сказал патриарх, сообщает Национальное информационное агентство. Глава ливанской партии «Фаланга» и бывший депутат Сами Жмайель выразил поддержку патриарху в понедельник, заявив, что партия «убеждена» в том, что есть много ливанских граждан, которые согласны с патриархом и «Фалангой» в вопросах суверенитета и разоружения из-за рубежа. Армия. Сторонники «Хезболлы» выразили возмущение заявлениями патриарха в социальных сетях, используя хэштеги «покровитель предрассудков» и «покровитель капитуляции». Корреспондент сторонников Хезболлы Али Шуайб обратился к Патриарху в твите, в котором он написал: «Лишь однажды они призвали ливанскую армию предотвратить нападения Израиля, вместо того, чтобы просить их прекратить ракетные обстрелы !!» Депутат ливанского парламента Ибрагим Канаан, член Свободного патриотического движения, христианской партии, связанной с Хезболлой, ответил на ответы социальных сетей на заявления Аль-Раи: [al-Rahi] Он представляет и представляет отвергнутые по всем стандартам ». READ Беглец из мафии арестован после того, как кулинарная программа на YouTube случайно раскрыла его Канаан призвал к диалогу между Хезболлой и Ар-Рахи и «обсудить свои озабоченности, которые являются национальными проблемами, выраженными широким сегментом ливанцев, с его различными компонентами и цветами, с точки зрения того, чтобы Ливан не оставался открытой ареной для». Обмен сообщениями, нагрев границ и начало сражений, наносящих вред стране и ее экономике, тем более что ливанцы переживают самый сложный этап в своей 100-летней истории ». Депутат подчеркнул, что позицию патриарха нужно обсуждать уважительно, подальше от произвола и гнева.

Это не первый случай, когда Аль-Рахи выступил с заявлениями против контроля Хезболлы над южным Ливаном и ее присутствия в качестве военизированной организации в стране.

Август прошлого года После взрыва в порту Бейрута маронитский патриарх призвал государство контролировать вооружение страны и ограничивать решения о войне и мире государством. Ар-Рахи призвал все стороны не вовлекать Ливан в какие-либо конфликты и в первую очередь учитывать интересы Ливана, сообщает Национальное информационное агентство.

Патриарх также неоднократно призывал Ливан сосредоточиться на нейтралитете и не участвовать в международных и региональных войнах, которые, по его словам, не имеют никакого отношения к стране.

В 2014 году пастор посетил Израиль во время визита Папы Франциска. «Хезболла» и другие группировки в Ливане выразили возмущение этим решением в то время.