Марсоход NASA Odyssey Orbiter отмечает 20-летие нанесения на карту Марса

Более безопасная посадка

THEMIS отправила более миллиона изображений с момента своего выхода на орбиту Марса. Созданные изображения и карты подчеркивают наличие опасностей, таких как топографические объекты и скалы, но также помогают обеспечить безопасность будущих космонавтов, показывая расположение таких ресурсов, как водяной лед. Это помогает научному сообществу на Марсе и НАСА определить, куда отправить десантные корабли и вездеходы, включая марсоход Persevering, который приземлился 18 февраля 2021 года.

Обычные звонки домой

С самого начала Odyssey служила центром дальней связи для десантных кораблей и транспортных средств НАСА, отправляя свои данные обратно на Землю в рамках Релейная сеть Марса. Идея ретранслятора Марса восходит к 1970-м годам, когда спускаемый аппарат «Викинг» отправлял данные и научные изображения через орбитальный аппарат на Землю. Орбитальный аппарат может нести радио или антенны, способные передавать больше данных, чем наземный космический корабль. Но Odyssey сделал процесс рутинным, когда начал передавать данные на лодки NASA Spirit и Opportunity и с них.

«Когда марсоходы приземлились, успех передачи данных с использованием частоты УВЧ изменил правила игры», – сказал Крис Поттс из JPL, менеджер миссии Odyssey.

Каждый день марсоходы могут отправляться в новое место и отправлять на Землю новые изображения. С помощью такого ретранслятора, как Odyssey, ученые получили больше данных раньше, а публика получила больше изображений Марса, чтобы ее взволновать. Odyssey поддержал более 18 000 сеансов ретрансляции. В настоящее время он участвует в коммуникационной миссии с орбитальным аппаратом NASA Mars Exploration Orbiter и MAVEN, а также с орбитальным аппаратом Trace Gas European Space Agency ESA (European Space Agency).

Конфетные луны

Odyssey предприняла масштабную миссию по изучению поверхности Марса, поскольку ученые начинают переключать камеру THEMIS, чтобы запечатлеть ее. Уникальные виды на спутники Марса, Фобоса и Деймоса.. Как и в случае с поверхностью Марса, изучение теплофизики каждой луны помогает ученым определять свойства материалов на их поверхности. Подобная информация может дать представление об их прошлом: неясно, являются ли спутники захваченными астероидами или фрагментами Марса, оторвавшимися от поверхности из-за древнего удара.

Будущие миссии, такие как космический корабль Mars Satellite Exploration (MMX) Японского космического агентства, будут стремиться приземлиться на эти спутники. В далеком будущем миссии могут создать на них базы для космонавтов. И если бы они это сделали, они бы полагались на данные с орбитального аппарата, который начал свой полет в начале тысячелетия.

THEMIS был построен и эксплуатируется Государственным университетом Аризоны в Темпе. Гамма-спектрометр для Odyssey был предоставлен Университетом Аризоны, Тусон, Лос-Аламосской национальной лабораторией и Российским институтом космических исследований. Главный подрядчик проекта Odyssey, компания Lockheed Martin Space в Денвере, разработала и построила орбитальный аппарат. Операции миссии выполняются совместно Lockheed Martin и Лабораторией реактивного движения, подразделением Калифорнийского технологического института в Пасадене.

Для получения дополнительной информации об Odyssey посетите:

https://mars.nasa.gov/odyssey/

https://www.nasa.gov/mission_pages/odyssey/index.html