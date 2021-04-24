Мартин Иден Джека Лондона: Скоро выйдет новый фильм Джея Крейвена и Сары Лоуренс | Vermont Arts

Режиссер-фрилансер Джей Крэйвен недавно показал свой последний фильм «Джек Лондон, Мартин Иден» студентам и преподавателям участвующих колледжей. Поскольку фильм все еще «в разработке», о показах в Вермонте будет объявлено позднее, когда будет опубликована рецензия на The Times Argus / Rutland Herald.
Мартин Иден был произведен в рамках интенсивной кинопрограммы Крейвена, которую организовал и продюсер Колледж Сары Лоуренс в Бронксвилле, Нью-Йорк. Другие участвовавшие колледжи включали Гамильтон, Веллесли, Маунт-Холиок, Скидмор, Мидлбери, Аугсбургский университет, Хэмпширский колледж, Коннектикутский колледж, Университет Вермонта и Университет Северного Вермонта.
«Джек Лондон, Мартин Иден» – это адаптированная версия биографического романа известного писателя. Действие фильма происходит в 1909 году. В нем рассказывается история бедного и необразованного моряка, который неожиданно встречает Рут Морс, молодую женщину, очарованную средствами и образованием. Их нетрадиционная харизма переворачивает жизнь с ног на голову и движет непосредственными темами невозможной любви, погони за «американской мечтой» и поиска комфортного места в изменчивом мире.
Джек Лондон был самым известным писателем Америки на рубеже двадцатого века, написав рассказы, в том числе «Зов предков» и «Белый клык». Его роман «Мартин Иден» был вдохновлен Эрнестом Хемингуэем, Сьюзен Зонтаг, Аптоном Синклером и другими. Итальянский режиссер Пьетро Марсело недавно снял очередную экранизацию хорошо принятой истории.
В ролях «Мартин Иден» Эндрю Ричардсон в главной роли, Хейли Гриффит и Аннет Махендру в роли Рут Морс и Лиззи Коннолли соответственно. Ричардсон обучался в Университете Карнеги-Меллона, Королевской академии драматического искусства в Лондоне и Королевской академии танца. В его активе восемь фильмов и телепрограмм, а также театральные постановки из фильмов «Укрощение строптивой» и «Отелло».
Махиндро наиболее известен по главной роли Нины Крыловой, агента российско-американского посольства, у которой роман с агентом ФБР Стэном Пэйманом, в полнометражном сериале «Американцы», получившем премию «Эмми». Она также снялась в роли Елены Иванович в амазонском сериале «Романовы».
Кредиты Griffth включают «Закон и порядок» и «Бык». Другие актеры второго плана: Месси Ягер («Безумцы» и «Манчестер у моря»), Грейнджер Хайнс («Линкольн» и «Баллада о Бастере Скраггсе»), Фил МакГластон («Маленькие лисицы» Атоля Фугарда и «Мастер Гарольд и др. «Мальчики, Стены» Август Уилсон), Майкл Бенц («Аббатство Даунтон», «Джокер»), Джо Арминукс («Империя дощатых настилов»), Кен Вольф Кларк («Карточный домик») и Ребекка Фолкенберри (в одной из главных ролей » Человек-паук “На Бродвее”).
Крейвен планирует новый масштабный зимний кинопроект на зиму / весну 2022 года, в ходе которого студенты снова будут сотрудничать с профессионалами в создании амбициозного художественного фильма «Затерянная нация» для национального релиза. По словам Крейвена, для этой программы особенно подходят студенты, увлеченные кино, театром, фотографией, историей и писательским творчеством. (Информация доступна на сайте www.semestercinema.org)
Основываясь на реальных событиях, «потерянная нация» будет противостоять разрастающимся суматохам и богатому воображению конца 18 века – чтобы запечатлеть незабываемый момент, который проливает свет на всю сложность и силу «американской мечты» и на задачу реализации обещание американской революции. Главными героями фильма станут Итан Аллен, Александр Гамильтон, Джордж Вашингтон и Люси Терри Принс, защитник справедливости и афроамериканский поэт, впервые опубликовавший фильм.
Студентам предлагается подать заявку и принять участие в этом экспериментальном учебном проекте, вдохновленном призывом философа в области образования Джона Дьюи к «интенсивному обучению, расширяющему смысл благодаря совместному опыту и совместным действиям».