Мартин Феррари покидает предсезонный матч против дьяволов из-за травмы верхней части тела

защитник. capitals Мартин Феррари Он покинул предсезонный матч в понедельник вечером против «Дьяволов» во втором тайме. Согласно Capitals PR, Фехервари получил травму верхней части тела и больше не вернется.

«Вашингтон Кэпиталз» уже столкнулись с несколькими травмами важных игроков.

#головные уборы Мартин Феррари не вернется на сегодняшнюю игру (верхняя часть тела). – КэпиталзПР (CapitalsPR) 5 октября 2021 г.

По словам Джей Джей Ригана из NBC Sports Washington, Феррари получил травму, заблокировав удар рукой.

Мартин Феррари не сыграл последние 6:54 второго периода. Со стола казалось, что Фехервари тряс руку после того, как заблокировал планшет. – Джей Джей Риган (@JJReganNBCS) 5 октября 2021 г.

Он не сыграл последние 6:54 матча.

В эфире Фехервари покинул матч во втором периоде и проверял свою руку / палец после выстрела. #головные уборы https://t.co/NAhl2RyEyS – Тарик Эль-Башир (@ Tarik_El-Bashir) 5 октября 2021 г.

Ожидалось, что в этом сезоне Фехервари перейдет из левого фланга в НХЛ и станет постоянным игроком в бэкенде «Кэпиталз» после того, как команда потеряла Брендена Диллона и Здено Чара в праздничный сезон.

Дебютировав в НХЛ в сезоне 2019-20, Фехервари провел весь прошлый год с Hershey Bears.

«Кэпиталз» уже лечит Никласа Бэкстрема (бедра / неделя за неделей) и Ильи Самсонова (нижняя часть тела / ежедневно).

Фотография к заголовку: Элизабет Конг / RMNB