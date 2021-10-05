sport

Мартин Феррари покидает предсезонный матч против дьяволов из-за травмы верхней части тела

5 октября, 2021
Boleslava Sokolova

защитник. capitals Мартин Феррари Он покинул предсезонный матч в понедельник вечером против «Дьяволов» во втором тайме. Согласно Capitals PR, Фехервари получил травму верхней части тела и больше не вернется.

«Вашингтон Кэпиталз» уже столкнулись с несколькими травмами важных игроков.

По словам Джей Джей Ригана из NBC Sports Washington, Феррари получил травму, заблокировав удар рукой.

Он не сыграл последние 6:54 матча.

Ожидалось, что в этом сезоне Фехервари перейдет из левого фланга в НХЛ и станет постоянным игроком в бэкенде «Кэпиталз» после того, как команда потеряла Брендена Диллона и Здено Чара в праздничный сезон.

Дебютировав в НХЛ в сезоне 2019-20, Фехервари провел весь прошлый год с Hershey Bears.

«Кэпиталз» уже лечит Никласа Бэкстрема (бедра / неделя за неделей) и Ильи Самсонова (нижняя часть тела / ежедневно).

Фотография к заголовку: Элизабет Конг / RMNB

READ  Российская звезда тенниса Андрей Рублев стал победителем San Diego Open

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *