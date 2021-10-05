Мартин Феррари покидает предсезонный матч против дьяволов из-за травмы верхней части тела

защитник. capitals Мартин Феррари Он покинул предсезонный матч в понедельник вечером против «Дьяволов» во втором тайме. Согласно Capitals PR, Фехервари получил травму верхней части тела и больше не вернется.
«Вашингтон Кэпиталз» уже столкнулись с несколькими травмами важных игроков.
#головные уборы Мартин Феррари не вернется на сегодняшнюю игру (верхняя часть тела).
– КэпиталзПР (CapitalsPR) 5 октября 2021 г.
По словам Джей Джей Ригана из NBC Sports Washington, Феррари получил травму, заблокировав удар рукой.
Мартин Феррари не сыграл последние 6:54 второго периода. Со стола казалось, что Фехервари тряс руку после того, как заблокировал планшет.
– Джей Джей Риган (@JJReganNBCS) 5 октября 2021 г.
Он не сыграл последние 6:54 матча.
В эфире Фехервари покинул матч во втором периоде и проверял свою руку / палец после выстрела. #головные уборы https://t.co/NAhl2RyEyS
– Тарик Эль-Башир (@ Tarik_El-Bashir) 5 октября 2021 г.
Ожидалось, что в этом сезоне Фехервари перейдет из левого фланга в НХЛ и станет постоянным игроком в бэкенде «Кэпиталз» после того, как команда потеряла Брендена Диллона и Здено Чара в праздничный сезон.
Дебютировав в НХЛ в сезоне 2019-20, Фехервари провел весь прошлый год с Hershey Bears.
«Кэпиталз» уже лечит Никласа Бэкстрема (бедра / неделя за неделей) и Ильи Самсонова (нижняя часть тела / ежедневно).
Фотография к заголовку: Элизабет Конг / RMNB
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