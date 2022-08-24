Масахиро Сакураи запустил собственный канал на YouTube о создании игр

участие в Нинтендо Лайв на меня

Игра Super Smash Bros. Окончательный Режиссер Масахиро Сакураи вчера дразнил новым объявлением, показав сегодня, что его собственный канал на YouTube под названием Масахиро Сакураи о создании игр.

Как следует из названия, этот канал будет посвящен разработке игр и тому, что делает игры такими увлекательными. Он, очевидно, будет охватывать «разнообразие тем», связанных с этим, и вы можете посмотреть его первое видео прямо сейчас (см. выше). Сакураи также загрузил другой контент для фанатов и начинающих разработчиков.

Я решил создать новый канал на YouTube под названием «Масахиро Сакураи о создании игр».

Он запускается… сейчас! Зарегистрируйтесь сегодня, и вы сможете гордиться тем, что стали одним из первых, кто присоединился ко мне в этом новом начинании. Скоро поделюсь подробностями! [EN]https://t.co/NC0yM3U9sd pic.twitter.com/oXDajaS8ld — 桜 / Масахиро Сакурай (Sora_Sakurai) 24 августа 2022 г.

Сакураи упоминает, что он планирует загружать видео на японском и английском языках и будет стремиться предоставлять реальные кадры игры, когда это возможно. Просто чтобы быть осторожным, он может сосредоточиться на классических игровых кадрах, а не на современных вещах.

Он также получил одобрение Nintendo, чтобы продемонстрировать свои разработки Smash Bros. и дизайн-документы написаны — так что поклонники Smash могут с нетерпением ждать этого. Просто чтобы внести ясность, Сакураи объяснил, что «Nintendo не участвует в этом канале» и что это его личный проект.

Он также не собирается извлекать из этого выгоду, так что никакой рекламы, видимо, не будет. И он будет держать вещи в большинстве видео «короткими и приятными», так как ему приходится платить видеоредакторам и переводчикам. Он также не будет регулярно просить зрителей поставить лайк, подписаться или нажать на колокольчик с уведомлением.

Вот некоторые из других видео, которые Сакурай уже загрузил на свой канал YouTube. Первое — это демонстрация его творческой работы — он даже тизерит свой следующий пост-Smash Ultimate как «подлежит уточнению», а второе видео рассказывает о деталях дизайна:

участие в Нинтендо Лайв на меня

участие в Нинтендо Лайв на меня

Что вы думаете об этом новом YouTube-канале Сакураи? Будете ли вы участвовать? Оставьте комментарий ниже.