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Масахиро Сакураи запустил собственный канал на YouTube о создании игр

24 августа, 2022
Artem Sokolov

Игра Super Smash Bros. Окончательный Режиссер Масахиро Сакураи вчера дразнил новым объявлением, показав сегодня, что его собственный канал на YouTube под названием Масахиро Сакураи о создании игр.

Как следует из названия, этот канал будет посвящен разработке игр и тому, что делает игры такими увлекательными. Он, очевидно, будет охватывать «разнообразие тем», связанных с этим, и вы можете посмотреть его первое видео прямо сейчас (см. выше). Сакураи также загрузил другой контент для фанатов и начинающих разработчиков.

Сакураи упоминает, что он планирует загружать видео на японском и английском языках и будет стремиться предоставлять реальные кадры игры, когда это возможно. Просто чтобы быть осторожным, он может сосредоточиться на классических игровых кадрах, а не на современных вещах.

Он также получил одобрение Nintendo, чтобы продемонстрировать свои разработки Smash Bros. и дизайн-документы написаны — так что поклонники Smash могут с нетерпением ждать этого. Просто чтобы внести ясность, Сакураи объяснил, что «Nintendo не участвует в этом канале» и что это его личный проект.

Он также не собирается извлекать из этого выгоду, так что никакой рекламы, видимо, не будет. И он будет держать вещи в большинстве видео «короткими и приятными», так как ему приходится платить видеоредакторам и переводчикам. Он также не будет регулярно просить зрителей поставить лайк, подписаться или нажать на колокольчик с уведомлением.

Вот некоторые из других видео, которые Сакурай уже загрузил на свой канал YouTube. Первое — это демонстрация его творческой работы — он даже тизерит свой следующий пост-Smash Ultimate как «подлежит уточнению», а второе видео рассказывает о деталях дизайна:

Что вы думаете об этом новом YouTube-канале Сакураи? Будете ли вы участвовать? Оставьте комментарий ниже.

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