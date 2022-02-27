Маск говорит, что Starlink активен в Украине, потому что вторжение России нарушает работу интернета

Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск во время беседы с легендарным геймдизайнером Тоддом Ховардом (на фото его нет) на конференции E3 Games в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, 13 июня 2019 г. REUTERS/Mike Blake

САН-ФРАНЦИСКО (26 февраля) (Рейтер) — Миллиардер SpaceX Илон Маск заявил в субботу, что услуга спутниковой широкополосной связи от Starlink доступна в Украине и что SpaceX отправляет больше терминалов в страны, где Интернет был нарушен в результате вторжения.

«Сервис Starlink теперь активен в Украине. На подходе больше станций», — написал Маск в Твиттере.

Он ответил на твит украинского правительственного чиновника, который попросил Маска предоставить осажденной стране станции Starlink.

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«elonmusk, пока вы пытаетесь колонизировать Марс — Россия пытается оккупировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса — российские ракеты атакуют мирных жителей Украины!», — написал вице-премьер Украины Михайло Федоров.

Интернет-мониторы заявили в субботу, что российское вторжение повлияло на подключение к Интернету в Украине, особенно в южной и восточной частях страны, где активизировались боевые действия. Подробнее

Хотя развертывание спутниковой технологии обходится очень дорого, она может обеспечить Интернетом людей, живущих в сельской местности или в труднодоступных местах, куда не доходят волоконно-оптические кабели и вышки сотовой связи. Технологии также могут стать важной опорой, когда ураганы или другие стихийные бедствия нарушают связь.

Маск сказал 15 января, что у SpaceX есть 1469 активных спутников Starlink и 272 скоро на рабочей орбите.

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Репортаж от Хёнджу Джина; Монтаж Лесли Адлер

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