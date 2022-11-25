Маск планирует снова запустить премиум-сервис Twitter

Илон Маск заявил в пятницу, что Twitter планирует перезапустить премиальный сервис, который будет предлагать различные цветные галочки для учетных записей на следующей неделе, в качестве нового шага по обновлению сервиса после того, как предыдущая попытка имела неприятные последствия. .

Это последнее изменение в платформе социальных сетей, которую генеральный директор Tesla купил в прошлом месяце за 44 миллиарда долларов, на следующий день после того, как Маск заявил, что предоставит «амнистию» для приостановленных учетных записей. И вызывает больше неуверенности для пользователей.

Twitter ранее приостановил свой премиальный сервис, согласно которому Маск выдавал синие чеки всем, кто платил 8 долларов в месяц. , из-за волны мошеннических аккаунтов. Первоначально синяя галочка была предоставлена ​​​​государственным учреждениям, предприятиям, знаменитостям и журналистам, проверенным платформой, чтобы предотвратить выдачу себя за другое лицо.

Маск заявил в пятницу, что в последней версии компании получат золотой чек, правительства получат серый чек, а люди, которые платят за услугу, независимо от того, знаменитости они или нет, получат синий чек.

«Все подтвержденные учетные записи будут аутентифицированы вручную до того, как будет запущена проверка», — сказал он, добавив, что это «болезненно, но необходимо», и пообещав «более подробное объяснение» на следующей неделе. Он сказал, что услуга «ориентировочно началась» 2 декабря.

Twitter прекратил поддержку обновленного премиум-сервиса. через несколько дней после того, как он был запущен в начале этого месяца после подмены корпоративных учетных записей В том числе фармацевтический гигант Eli Lilly & Co. И Nintendo, Lockheed Martin и даже собственные компании Маска Tesla и SpaceX, наряду со многими профессиональными спортивными и политические деятели.

Это было всего одно изменение за последние два дня. В четверг Маск заявил, что предоставит «помилование» заблокированным учетным записям после результатов онлайн-опроса, который он провел на предмет того, следует ли восстановить учетные записи, которые «не нарушали закон и не занимались вопиющим спамом».

Проголосовали «за» 72%. Такие онлайн-опросы не являются научными и могут быть легко затронуты ботами. Маск также использовал его, прежде чем восстановить учетную запись бывшего президента США Дональда Трампа. .

«Люди высказались. Помилование начнется на следующей неделе», — написал Маск в Twitter в четверг, используя латинскую фразу, означающую «голос народа, голос Бога».

Этот шаг, вероятно, поставит компанию на путь ускоренного курса с европейскими регулирующими органами, стремящимися пресечь вредоносный контент в Интернете. Благодаря новым жестким правилам, которые помогли укрепить репутацию Европы как мирового лидера в усилиях по обузданию власти социальных сетей и других цифровых платформ.

Предоставление полного помилования на основе онлайн-опроса является «произвольным подходом», который «трудно согласовать с Законом о цифровых услугах», — сказал Зак Майерс, старший научный сотрудник Центра европейских реформ, нового закона ЕС, который начнет действовать. подать заявку на крупнейшие онлайн-платформы до середины марта 2023 года.

Закон направлен на защиту пользователей интернета от нелегального контента. И ограничить распространение вредоносного, но легального контента. Майерс сказал, что это требует от крупных социальных сетей «усердного и объективного» соблюдения ограничений, которые должны быть четко изложены мелким шрифтом для пользователей при регистрации.

Великобритания также работает над собственным законом о безопасности в Интернете. .

«Если Маск быстро не перейдет от подхода «действуй быстро и ломай вещи» к более трезвому стилю управления, он окажется на пути к столкновению с регулирующими органами в Брюсселе и Лондоне», — сказал Майерс.

Официальные лица ЕС обратились в социальные сети, чтобы выразить свою обеспокоенность. В четверг исполнительный комитет блока из 27 стран опубликовал отчет, в котором говорится, что Твиттеру потребовалось больше времени для рассмотрения разжигающего ненависть контента. И в этом году убрали меньше по сравнению с 2021 годом.

Отчет основан на данных, собранных весной — до того, как Маск приобрел Twitter — в рамках ежегодной оценки соблюдения онлайн-платформами добровольного кодекса поведения блока в отношении дезинформации. Выяснилось, что Twitter оценивал чуть более половины полученных им уведомлений о незаконных разжиганиях ненависти в течение 24 часов, по сравнению с 82% в 2021 году.

Цифры могут стать хуже. С момента вступления в должность Маск помог половине сотрудников компании, насчитывающей 7500 человек. Наряду с бесчисленными подрядчиками, отвечающими за модерацию контента. Многие другие уходят В том числе глава трастовой и охранной компании.

Комиссар по вопросам юстиции блока Дидье Рейндерс написал в Твиттере в четверг вечером после встречи с руководителями Twitter в европейской штаб-квартире компании в Дублине, что недавние увольнения Twitter и результаты проверки ЕС являются «источником беспокойства».

На встрече Рейндерс сказал, что он «подчеркнул, что мы ожидаем, что Twitter выполнит свои добровольные обязательства и будет соблюдать правила ЕС», включая Закон о цифровых услугах и строгие правила конфиденциальности блока, известные как Общий регламент защиты данных или GDPR.

Вера Юрова, вице-президент Европейской комиссии по ценностям и прозрачности, написала в четверг вечером в Твиттере, что она обеспокоена сообщениями в новостях об увольнении «огромного числа» европейских сотрудников Twitter.

«Если вы хотите эффективно выявлять и принимать меры против #дезинформации и пропаганды, для этого нужны ресурсы», — сказала Юрова. «Особенно в контексте дезинформационной войны России».