Маск получил финансирование в размере 46,5 млрд долларов на приобретение Twitter

Дждоброе утро.

Гонка России по предотвращению дефолта усилилась, поскольку она ищет способ обойти санкции.

Страна постепенно приближалась к дефолту после того, как банки Уолл-Стрит приостановили выплату процентов по долларовым облигациям, заставив их вместо этого платить в рублях.

Вчера Комитет по кредитным деривативам заявил, что погашение рубля является возможным дефолтом, что вызвало опасения, что Россия, возможно, не выполнила своих обязательств по своему долгу.

Говорят, что сейчас Москва изучает способы перенаправления платежей по облигациям через местные учреждения, хотя пока неясно, будет ли это успешным.

5 вещей, чтобы начать свой день

1) «Роснефть» спешит избавиться от сырой нефти в преддверии эмбарго ЕС «Роснефть», крупнейший поставщик нефти в России, объявила тендер на поставку трех грузов весом 700 000 баррелей.

2) Городские компании используют «отвлекающие» уступки, чтобы предотвратить большую отставку Стандартные вакансии вынуждают работодателей вводить новшества в отношении пособий, несмотря на сомнения в том, действительно ли меняется баланс между работой и личной жизнью.

3) Сэр Ричард Брэнсон говорит: снизьте ограничение скорости на 10 миль в час, чтобы победить Путина Миллиардер призывает ограничить скорость на автомагистралях до 60 миль в час, чтобы «спасти жизни» за счет сокращения потребления энергии

4) Apple автоматически заблокирует доступ детей к фотографиям обнаженной натуры, отправленным на их iPhone Новая функция Apple будет подсказывать детям, прежде чем им разрешат просматривать неприемлемые фотографии

5) Семьям придется потратить 34 миллиарда фунтов стерлингов заблокированных сбережений на счета по кредитным картам. Домашние хозяйства окажутся в значительно худшем положении, поскольку более высокие цены загоняют потребителей в долги.

Что произошло за ночь

Акции материкового Китая и Гонконга упали в четверг из-за опасений по поводу китайской экономики, но резкое падение доходности долгосрочных казначейских облигаций США поддержало другие ориентиры.

Падение на 0,78% в Гонконге и падение на 0,36% акций голубых фишек в материковом Китае привело к снижению самого широкого индекса акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии на 0,22%.

Но фондовые индексы в Австралии и Корее выросли, а японский Nikkei вырос на 0,81%. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,6%, а фьючерсы на S&P500 — на 0,4%.

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