Массачусетский технологический институт прекращает партнерство с российским кампусом высоких технологий в свете вторжения в Украину

В пятницу Массачусетский технологический институт объявил, что отказывается от партнерства с российским правительством в области высоких технологий, к которому эксперты по безопасности долгое время относились с подозрением.

Партнерство началось в 2010 году с соглашения между Массачусетским технологическим институтом и российским фондом «Сколково» о создании Сколковского института науки и технологий, или «Сколтеха». Институт является краеугольным камнем нового инновационного центра «Сколково» — проекта стоимостью 3 миллиарда долларов по созданию российской версии Силиконовой долины — или Кендалл-сквер — за пределами Москвы.

В ответ на запросы GBH News на этой неделе Массачусетский технологический институт отклонил просьбу об интервью, но выступил с заявлением, в котором говорится: «В рамках проводимой Массачусетским технологическим институтом проверки деятельности в России, связанной с высоким риском, институт проверяет всю деятельность в рамках программы».

В пятницу вечером Массачусетский технологический институт опубликовал новое заявление о разрыве отношений со Сколтехом.

«В свете неприемлемых военных действий против Украины со стороны правительства России глава Массачусетского технологического института Л. Рафаэль Рив, посоветовавшись с высшим руководством, решил, что отношения MIT со Сколковским институтом науки и технологий ( Сколтех) следует ликвидировать». В заявлении говорится. «Этот шаг является отказом от действий российского правительства в Украине. Мы принимаем его с глубоким сожалением из-за нашего большого уважения к российскому народу и нашей глубокой признательности за вклад многих выдающихся российских коллег, с которыми мы работали. «

После вторжения США ввели жесткие экономические санкции против России, в том числе запретили экспорт технологий из США.

Считалось, что формальные отношения между MIT и Сколтехом закончились в 2018 году, когда российского миллиардера и лидера «Сколково» Виктора Вексельберга исключили из попечительского совета MIT. Вексельберг входит в узкий круг миллиардеров, связанных с президентом России Владимиром Путиным, которые в последние несколько лет подверглись санкциям со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза.

Но в 2019 году университет подписал пятилетнее продление своего прибыльного партнерства с Российским научно-исследовательским институтом технологий, который уже давно вызывает опасения шпионажа среди экспертов по внешней политике и ФБР. Продление произошло всего через три месяца после того, как федеральное правительство заявило, что расследует соблюдение Массачусетским технологическим институтом требований к отчетности в отношении российских денег, которые он получил в связи с проектом.

В 2020 году Центр новостей GBH расследует спорные отношения между Массачусетским технологическим институтом и Сколково.

Массачусетский технологический институт ранее избегал критики своей российской программы, которую он защищал как возможность использовать интеллектуальную мощь России, и наоборот. В интервью GBH в 2020 году ученый из Массачусетского технологического института Эдвард Кроули, один из соучредителей Сколтеха, сказал: «У MIT есть международная политика. Мы не будем строить кампусы MIT по всему миру, но мы будем помогать другим университетам развиваться по образцу Массачусетский технологический институт. Это проявление внешней политики Массачусетского технологического института — создавать институты единомышленников по всему миру».

Критики говорят, что американские университеты не должны помогать Путину в создании института передовых технологий.

Два года назад GBH взяла интервью у русского перебежчика, скрывавшегося в Киеве, Украина. В то время Илья Пономарев сказал, что он был шокирован решением Массачусетского технологического института возобновить партнерство со Сколтехом, дочерней компанией Сколково. Пономарев — ныне бизнесмен Ранее он руководил международным развитием и трансфером технологий Сколково/Сколтеха и тесно сотрудничал с MIT.

Пономарев скептически отнесся к продолжению отношений из соображений безопасности и пришел к выводу, что многомиллионное партнерство могло перевесить эти опасения. «[The] Российское правительство платило много, и это были сотни миллионов долларов.

Пономарев бежал в Украину после того, как публично раскритиковал Путина за вторжение в Крым. Он был единственным депутатом Государственной Думы, проголосовавшим за осуждение аннексии полуострова Россией.