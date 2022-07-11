Массивная лавина была заснята камерой, и фотограф едва не выбрался

Вы слышали старый совет не идти и гоняться за водопадами, но вам, возможно, придется добавить лавины в смесь — или, по крайней мере, уйти с их пути, если можете.

Британец по имени Гарри Шимин опубликовал этот дикий снимок, сделанный в пятницу в Киргизии, где он сказал, что был в туре с 8 другими людьми через горы Тянь-Шаня… в какой-то момент, во время которого группа достигла самой высокой точки, возможной пешком. . .

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Именно тогда начала появляться лавина с близлежащей вершины, и он помчался к Гарри, который был немного отделен от группы, чтобы фотографировать в одиночестве. Глядя на снег, который кажется совсем далеким, он быстро понимает, что он приближается.

Вскоре начинается правда… что его вот-вот похоронит эта штука, если он не спрячется. Немного безрассудный, Шиммин ждет до последней минуты, чтобы сделать именно это.

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Г.С. объясняет, что он знал, что все будет в порядке все время, потому что он был рядом с хребтом, где он мог наклониться, когда на него навалится снег, но он признает… это было рискованное дело.