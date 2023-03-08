Массивная прошивка PS5 добавляет голосовой чат Discord, VRR 1440p и многое другое.

Sony только что выпустила свое последнее обновление системного программного обеспечения для PS5. Если вы следили за номером версии, сейчас у нас версия 23.01-07.00. Что на самом деле делает это обновление размером 1,1 ГБ? Довольно много, как оказалось. Это официальная версия прошивки, которая некоторое время находилась в стадии бета-тестирования, в которую интегрирован Discord, а также добавлено множество качественных изменений.

Как уже упоминалось, интеграция Discord является главным событием здесь. Как только ваши учетные записи PSN и Discord будут синхронизированы, вы сможете начать голосовой чат на последнем, а затем присоединиться к нему через PS5, что является удобным способом общаться с друзьями, независимо от того, используют они PS5 или нет.

В других местах те, кто использует монитор 1440p, теперь могут переключиться на VRR, чтобы смягчить любые разрывы изображения. Игровые центры были расширены, чтобы включать время игры, общий процент прогресса и панель «Друзья, которые играют», которая позволяет вам видеть, у кого есть игра, а кто в данный момент находится в сети. Карточка активности кубка была перемещена и изменена, чтобы сделать ее более удобной.

Также улучшена функция чтения с экрана, игровая база и игровая библиотека. Да, и обновления программного обеспечения также доступны для контроллеров DualSense, DualSense Edge и PSVR2 Sense. Говоря об этом, с этим обновлением PS5 вы сможете обновлять программное обеспечение своих консолей по беспроводной сети. В США и Великобритании предварительная версия расширяет функциональность голосовых команд, включая команды для сохранения видео во время воспроизведения.

См. полные примечания к патчу ниже и ознакомьтесь с PS блог Еще немного информации. Заинтересованы в последних функциях прошивки PS5? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Основные функции этого обновления системного программного обеспечения

Расширенный видеовыход 1440p на PS5. VRR (переменная частота обновления) теперь поддерживается при разрешении 1440p. Теперь поддерживается больше режимов и устройств HDMI. Чтобы проверить, поддерживает ли это ваше устройство HDMI, выберите «Настройки» > «Дисплей и видео» > «Видео выход» > «Проверить выход 1440p».



Теперь вы можете передавать данные между консолями PS5. Легко перенесите все данные с PS5 на другую PS5. Этот процесс не удаляет и не изменяет ваши данные в исходной системе PS5.



Теперь вы можете присоединяться к аудиочатам Discord на PS5. Свяжите свою учетную запись Discord с учетной записью PlayStation Network. Используйте приложение Discord на своем мобильном устройстве или компьютере, чтобы получить голосовой чат Discord на PS5. Вы также можете позволить своим друзьям в Discord видеть, во что вы играете, когда вы в сети.



Голосовые команды теперь поддерживают использование вашего голоса для сохранения видео из вашего игрового процесса. Скажите: «Эй, PlayStation, возьми это!» Чтобы сохранить видео из вашего недавнего игрового процесса. Длительность сохранения по умолчанию зависит от ваших настроек. Вы также можете сохранить определенную продолжительность игрового процесса, от 15 секунд до 60 минут. Например, чтобы сэкономить 5 минут, скажите: «Привет, PlayStation, поймай последние 5 минут». Скажите «Эй, PlayStation, начни запись», чтобы вручную начать запись нового игрового процесса. Затем вы можете сказать «Эй, PlayStation, останови запись», чтобы закончить запись и сохранить видео. В настоящее время голосовое управление (предварительная версия) доступно только на английском языке для игроков с учетными записями PlayStation Network в США и Великобритании.



Другие обновленные функции

В функцию чтения с экрана были внесены следующие улучшения: Средство чтения с экрана теперь предоставляет более подробные инструкции при навигации по консоли. Теперь он сообщит вам, в каком направлении двигаться от выбранного в данный момент компонента, а также ваше текущее местоположение в компоненте, содержащем несколько элементов. При использовании программы чтения с экрана в веб-браузере теперь вы увидите рамку вокруг читаемого вслух раздела. Программа чтения с экрана была обновлена, чтобы читать вслух некоторые ключевые термины.



В игровые центры добавлены следующие функции: Каждая игра будет иметь таймер в игровом центре, чтобы отслеживать общее время игры. Игровой прогресс также будет отображаться для игр с минимальной сюжетной активностью. Добавлена ​​панель «Друзья, которые играют». Вы можете видеть, кто из ваших друзей владеет игрой, а кто сейчас в сети. Установив флажок, вы можете видеть, что делают ваши друзья, а также можете получить доступ к своему профилю друзей, где вы получите больше вариантов взаимодействия. Доска трофеев была перемещена и обновлена, чтобы упростить доступ и отображать ваш прогресс трофеев. Многопользовательские соревновательные карты можно просматривать в полноэкранном режиме. Выбрав начало активности, вы попадете прямо к этому матчу. Видное расположение и размер карты делают ее удобным выбором для многопользовательской игры.



В функцию кроссплея было внесено следующее обновление: В наших карточках кросс-игровых игровых сессий теперь вы можете видеть участников, которые играют на других платформах.



В Game Base добавлены следующие функции: Теперь вы можете отправить запрос на демонстрацию экрана или начать делиться своим экраном с другом прямо из его профиля. Выберите значок «Поделиться экраном» в профиле вашего друга. Вы также можете отправить другу запрос на демонстрацию экрана из приложения PlayStation. На карточке голосового чата членам группы, которые играют в игру, к которой вы можете присоединиться, будет показан код присоединения. Вы можете присоединиться к игре напрямую, выбрав игрока, а затем выбрав «Присоединиться к игре» в меню. Друзья, активные в приложении PlayStation, теперь появятся в вашем списке друзей.



Мы внесли следующие улучшения в игровую библиотеку: Вы можете указать порядок сортировки по умолчанию для игр в списках игр. Используйте фильтры в своей библиотеке, чтобы легко найти игры, совместимые с PS VR и PS VR2.



В предустановки игры добавлены следующие настройки: Вы можете установить свои предпочтения, чтобы управлять тем, кто может присоединиться и кто может приглашать других игроков в многопользовательские сеансы, которые вы создали для поддерживаемых игр. Перейдите в «Настройки» > «Сохраненные данные и настройки игры/приложения» > «Игровые пресеты» > «Сетевые многопользовательские сеансы» и установите свои предпочтения в отношении того, кто может присоединиться и кто может приглашать.



Когда вы загружаете или устанавливаете игру, способ проверки данных сохранения изменился. Если это игра для PS4 и у вас нет сохраненных данных в хранилище консоли, теперь вы будете уведомлены, доступны ли ваши сохраненные данные PS4 в облачном хранилище. Если игра для PS5 может использовать данные сохранения PS4, а у вас нет данных сохранения в хранилище консоли, теперь вы будете уведомлены, доступны ли данные сохранения PS4 в облачном хранилище. Чтобы загрузить данные сохранения из облачного хранилища, нажмите кнопку PS, чтобы развернуть уведомление, а затем выберите «Загрузить данные сохранения на PS4».



Теперь вы можете вручную выбирать файлы медиагалереи для загрузки в Capture в приложении PlayStation. Наша существующая политика в отношении контента остается в силе.

В экранную клавиатуру внесены следующие изменения: Когда вы начинаете вводить символы, над экранной клавиатурой появляются предложения. Если вы нажмете кнопку R1, то вместо ввода первого предложения вы теперь будете только его выбирать. Чтобы ввести выбранное предложение, нажмите кнопку X. Если вы видите изученные предложения, которые вы хотите, чтобы консоль забыла, вы можете удалить их из меню параметров. (Только для японской клавиатуры) Подсказки, которые появляются при вводе символов, теперь отображаются полуширинными и полноширинными символами.



Теперь можно отображать эмодзи Unicode 15.0.

Значительно сокращено время проверки целостности загружаемых данных. Эта операция выполняется, когда метка «Копировать…» отображается на загруженном элементе в элементе управления «Загрузки/выгрузки» в Центре управления.

Изменился способ запуска установленных игр. Если на вашей PS5 установлена ​​загружаемая версия игры, которую вы не покупали (например, игра, которую приобрели другие пользователи на вашей PS5), и если у вас есть дисковая версия, теперь вы можете играть в установленную загружаемую версию, вставив диск (без установка дисковой версии). Аналогичным образом, если вы установили игру с диска и приобрели загруженную версию игры, теперь вы можете играть в установленную дисковую версию игры, не вставляя диск.



Система подсказок была расширена, чтобы отображать список целей, если игра предлагает их. Выберите любую цель, чтобы увидеть более подробное видео или текстовую подсказку.

Теперь вы можете просматривать авторизованные приложения и управлять ими в настройках. Одобренные приложения — это сторонние приложения и службы, с которыми вы связали свою учетную запись PlayStation Network. Когда вы используете лицензированное приложение, вы даете разрешение на обмен данными вашей учетной записи с этим приложением. Чтобы просмотреть авторизованные приложения и управлять ими, выберите «Настройки» > «Пользователи и учетные записи» > «Одобренные приложения».



Мы обновили программное обеспечение беспроводного контроллера DualSense, беспроводного контроллера DualSense Edge и контроллеров PlayStation VR2 Sense. Обновление улучшит стабильность. Теперь вы можете обновить программное обеспечение беспроводного контроллера DualSense с помощью беспроводного подключения. Если у вас возникли проблемы с обновлением программного обеспечения устройства по беспроводной сети, подключите контроллер к PS5 с помощью USB-кабеля, чтобы обновить его. Вы сможете выполнить беспроводное обновление для следующего обновления. Беспроводной контроллер DualSense Edge и контроллеры PlayStation VR2 Sense поддерживают обновления программного обеспечения беспроводных устройств. Это обновление не требуется для выполнения беспроводных обновлений для этих консолей.

