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«Массированный» ракетный удар России по Кривому Рогу, Украина | Российско-украинские военные новости

13 июня, 2023
Vsevolod Egorov

Растущая история,

Пятиэтажное здание в городе Кривой Рог стало одной из гражданских целей, пострадавших в результате последних авиаударов России по Украине.

«Массированный ракетный удар» России поразил несколько гражданских зданий, в том числе пятиэтажный жилой дом, в Кривом Роге, в центральной части Украины, в результате чего погибли и получили ранения, а инфраструктуре был причинен серьезный ущерб, заявили местные чиновники.

«Есть убитые и раненые», — сообщил в начале вторника Сергей Лизак, губернатор Днепропетровской области, где расположен Кривой Рог, в приложении для обмена сообщениями Telegram.

«Массированный ракетный удар по Кривому Рогу», — сказал он.

Лизак выложила фото пятиэтажки, где все окна выбиты, а из некоторых валит дым.

Кривой Рог — родной город президента Украины Владимира Зеленского. В декабре в город попала российская ракета, в результате чего три человека погибли и по меньшей мере 13 получили ранения.

Мэр города Александр Вилкул заявил ранее во вторник, что люди могут оказаться в ловушке под обломками зданий, пострадавших в результате последней атаки.

На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, и о нападении в Кривом Роге видны поврежденные жилые дома, завалы и другие горящие участки.


Столица Киев подверглась ракетным обстрелам и обстрелам беспилотников рано утром во вторник, но военные заявили, что системы ПВО уничтожили все материалы, направлявшиеся к городу.

«По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты Х-101/555», — сообщили в Киевском городском военном управлении.

«Все объекты противника в воздушном пространстве вокруг Киева выявлены и успешно уничтожены силами и средствами ПВО», — сообщили в администрации, добавив, что оперативных сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

В Харькове от ударов беспилотников пострадала гражданская инфраструктура, сообщил городской голова Игорь Тереков.

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По предварительным данным, пострадали коммунальное предприятие в Киевском районе и склад в Салтовском районе. Взрыв последнего привел к пожару», — сказал он.

Последние авиаудары были нанесены после того, как Украина заявила, что отбила несколько деревень и добилась прогресса в своем контрнаступлении против российских войск.

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