Массовая утечка GTA 6 мешает играть в GTA онлайн в 2023 году

Grand Theft Auto Вайс Сити — 2002 г. Скриншот : рок игры

В прошлом году снимки из следующего большая автомобильная кража-Это должно быть ГТА 6—Это просочилось в сеть. Пока Rockstar быстро пытались стереть ролики из интернета и залатать дыры в корабле, просто так поместиться было невозможно. Беспрецедентная масштабная утечка. Так что фанаты по всему миру очень внимательно посмотрели в будущее. большая автомобильная кража. И теперь мне трудно себе и другим вернуться в старость ГТА Онлайн.

Поздно, 19 сентября 2022 года, 90 выпустили короткое раннее игровое видео о том, что, как позже подтвердила Rockstar, будет следующим. ГТА Запись просочилась в сеть через хакера. Кадры многое рассказали о следующем матче В широко популярной франшизе с открытым миром, включая то, что серия вернется в Вайс-Сити, штат Флорида, любимое фанатами место, которое в последний раз видели в ГТА: Вайс Сити ИсторииПриквел любимой классики для PS2. ГТА: Вайс Сити. Он также подробно рассказал нам о новых героях для следующего криминального приключения и о некоторых миссиях, которые мы можем пройти по мере их прохождения. ГТА6 В конце. Поклонники даже начали планировать виртуальный мир игры. используя утечки.

Rockstar, несомненно, ненавидит утечки И вы, скорее всего, хотите повернуть время вспять и предотвратить это, но в итоге это взбодрило базу игроков. Впервые за долгое время в ГТА сообщество, которое спустя годы ГТА Онлайн обновления и Плохой прием До утечки он был в очень плохом месте. Даже ранняя утечка, неполная или неполированная ГТА6 Это было лучше, чем радиомолчание и запоминающиеся ремастеры. Люди накачались и развратились о будущем большая автомобильная кража В каком-то смысле я не видел его годами.

Но затем, как только утечки были удалены из сети, стало ясно, что Rockstar не собирается выпускать никаких официальных тизеров или трейлеров, чтобы извлечь выгоду из момента, и все такое. ГТА Поклонники могут сделать, это вернуться к ГТА Онлайн. И это еще труднее теперь, когда я увидел будущее.

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Последнее крупное и бесплатное расширение для гта онлайн, Лос-Сантос война с наркотикамисИ Он был выпущен в конце прошлого года, в очень неподходящее для меня время, чтобы играть и освещать сайт. Так что я просто… не играл в нее. Впервые в истории ГТА ОнлайнИ Вы пропустили новое обновление. Я до сих пор не играл в нее. Сначала она обвинила пропуск последнего обновления в плохое время и плотный график из-за праздников и контента на конец года. Но теперь, спустя несколько недель после всего этого, когда у меня появилось больше свободного времени для игр, я все еще не запускал новое обновление. И я думаю, что пришло время признаться себе, что я устаю ГТА Онлайн Значительно увеличился тот небольшой вкус того, что должно было произойти. Чтобы заглянуть в будущее ГТА Во Флориде меня уничтожили.

Я могу вернуться и проехать по тем же шоссе и улицам Лос-Сантоса, по которым бродил с 2013 года. Я могу запустить игру и посмотреть последние хлопоты и связанные с ними задачи. Я, конечно, могу. Дело в том, что я не знаю, хочу ли я этого. Я имею в виду, Недавнобуду играть дальше ГТА Онлайн. Я должен, потому что это часть моей работы здесь, в Котаку. Однако, если бы не часть моей карьеры, есть реальный шанс, что я никогда не буду играть. ГТА Онлайн неоднократно.

Чтобы было ясно: не потому, что ГТА Онлайн Сегодня хуже, чем десять лет назад — на самом деле играть в 2023 году намного лучше, чем в 2013, — но возможность заглянуть в новый мир убила мое желание. Чтобы управлять тем же старым Лос-Сантосом десять лет спустя ГТА Онлайн И игра гта 5. Я имею в виду, просто иметь новые песни на радио было бы здорово. Я люблю «Ga-Ga Radio» группы Queen, но за 10 лет его можно услышать лишь столько раз, прежде чем ты будешь готов к новым битам.

в этот момент, я надеюсь дождаться Гранд Угонщик Авто 6 А его солнечные пляжи, пальмы и новые персонажи ненадолго, ведь я готов покинуть Лос-Сантос и отправиться на тропический отдых в Вайс-Сити.