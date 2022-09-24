Массовое захоронение в Изюме: следы пыток и увечий трупов

Страшным напоминанием о человеческих жертвах российского вторжения стало то, что на большинстве тел были обнаружены следы насильственной смерти, сказал Оле Синихопов, глава военной администрации Харьковской области.

«Есть трупы с веревкой на шее, со связанными руками, сломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы половые органы», — сообщил Синихопов в Telegram-канале в пятницу.

Все это свидетельствует об ужасных пытках, которым подвергались жители Изюма со стороны оккупантов».

Синихопов добавил, что большинство тел были гражданскими и только 21 — военными.

Изюм, расположенный недалеко от границы между Харьковской и Донецкой областями Украины, еще в апреле подвергался интенсивным артиллерийским обстрелам со стороны России, прежде чем был оккупирован. Затем он стал важным центром для армии вторжения в течение пяти месяцев оккупации. украинские силы Вернуть контроль над городом В этом месяце нанести стратегический удар российскому военному наступлению на востоке. Российские войска были вынуждены бежать из стратегически важного восточного города после того, как украинские войска начали новая атака на восток через Харьковскую область. Хотя украинскому наступлению удалось отвоевать тысячи квадратных миль территории, оно также выявило свидетельства зверств, которым подвергались гражданские лица и солдаты от рук российских войск. По словам Синихопова, это не единственная обнаруженная массовая могила. Он сообщил, что в других освобожденных районах Харьковской области есть еще как минимум трое. Он добавил, что у каждого из найденных тел есть отдельная история, и пообещал выяснить обстоятельства каждой смерти, «чтобы их родственники и друзья узнали правду, а убийцы понесли наказание». «Все преступления оккупантов будут задокументированы, а виновные поплатятся за содеянное», — сказал Синихопов. Он поблагодарил 200 человек, в том числе судебно-медицинских экспертов, сотрудников полиции и сотрудников ГЧС, которые работали там каждый день, за их «морально сложную, но необходимую работу». READ Последние новости о пограничном кризисе между Украиной и Россией: оперативные обновления