Массовое захоронение в Изюме: следы пыток и увечий трупов

Страшным напоминанием о человеческих жертвах российского вторжения стало то, что на большинстве тел были обнаружены следы насильственной смерти, сказал Оле Синихопов, глава военной администрации Харьковской области.
«Есть трупы с веревкой на шее, со связанными руками, сломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы половые органы», — сообщил Синихопов в Telegram-канале в пятницу.
Все это свидетельствует об ужасных пытках, которым подвергались жители Изюма со стороны оккупантов».
Синихопов добавил, что большинство тел были гражданскими и только 21 — военными.
Изюм, расположенный недалеко от границы между Харьковской и Донецкой областями Украины, еще в апреле подвергался интенсивным артиллерийским обстрелам со стороны России, прежде чем был оккупирован. Затем он стал важным центром для армии вторжения в течение пяти месяцев оккупации.
Хотя украинскому наступлению удалось отвоевать тысячи квадратных миль территории, оно также выявило свидетельства зверств, которым подвергались гражданские лица и солдаты от рук российских войск.
По словам Синихопова, это не единственная обнаруженная массовая могила. Он сообщил, что в других освобожденных районах Харьковской области есть еще как минимум трое.
Он добавил, что у каждого из найденных тел есть отдельная история, и пообещал выяснить обстоятельства каждой смерти, «чтобы их родственники и друзья узнали правду, а убийцы понесли наказание».
«Все преступления оккупантов будут задокументированы, а виновные поплатятся за содеянное», — сказал Синихопов.
Он поблагодарил 200 человек, в том числе судебно-медицинских экспертов, сотрудников полиции и сотрудников ГЧС, которые работали там каждый день, за их «морально сложную, но необходимую работу».
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