Массовые слухи о покемонах из 2019 года снова появились после того, как фанаты Nintendo заметили, что они сбылись.

новый Покемон Слухи из 2019 года снова появились в Интернете после того, как фанаты Nintendo обнаружили несколько точных предсказаний, которые они утекли. Мало того, что слухам уже два года, они исходят от 4chan, который известен своими ложными слухами и утечками. Однако как один Reddit Пользователь указывает, что он предсказал точно Галларский г-н Маим И его развитие. Кроме того, он передал, как работают раскопки. Покемон меч И Покемон Щит Пока не выяснится, как работают раскопки в этой игровой паре Switch.

Но первоначальный слух содержал три утверждения. Всего два. Третья претензия следующая Покемон меч И Покемон Щит, Следующие основные игры будут новой версией Покемон Жемчуг И Покемон алмазИ согласно множеству недавних слухов и утечек, именно это и происходит в этом году.

Это еще не все, что было сказано о следующих основных играх. Он также упоминает, что у него будет Покемон пойдем Ловля механики, которые могут быть спорными, если правильно.

Стоит отметить, что короткие и приятные слухи указывают на то, что эти новые выпуски будут выпущены в 2020 году, что обычно будет красным флагом, потому что ясно, что этого не произошло, однако эта ошибка автоматически не означает, что все это неправильно. Более того, насколько нам известно, это был план пандемии, чтобы поразить и разрушить все.

А пока отнеситесь ко всему здесь с недоверием. Хотя разумно пересмотреть слухи, учитывая, что некоторые из них с тех пор были реализованы, они все еще распространены и, как и вся информация о неформальном разнообразии, должны восприниматься с подозрением.

На момент публикации Nintendo и Game Freak не прокомментировали слухи, и маловероятно, что они это сделают, потому что они оба придерживаются очень строгой политики «без комментариев», когда речь идет о слухах, отчетах, утечках и всем остальном о неофициальных данных. разнообразие и домыслы. Однако, как всегда, если будет предоставлен комментарий или появится более соответствующая информация, мы обязательно обновим историю соответствующим образом. А пока что подробнее обо всем Покемон И все, что связано с играми – включая последние новости, слухи и утечки – нажмите Вот Или просмотрите некоторые из связанных ссылок ниже: