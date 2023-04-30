Массовый исход из Судана, поскольку смертельные бои идут уже третью неделю

По данным агентства, за последние две недели Судан покинули сотни тысяч человек. Верховный комиссар ООН по правам человека. Но тысячи людей все еще находятся в ловушке в стране.

Ожесточенные бои между силами командующего армией Абдель Фаттах Аль-Бурхан Страну сотрясает 15 апреля, а ее бывший лидер Мохамед Хамдан Дагало, командующий военизированными Силами оперативной поддержки, спровоцировал массовый исход мирных жителей, масштабы которого до сих пор трудно поддаются количественной оценке.

Особенно пострадали десятки тысяч человек из неспокойного западного региона Дарфур. пересечь линию в Чаде. Другие пытаются добраться до Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Египта или Эфиопии, вызывая опасения по поводу масштабного исхода из страны с населением 45 миллионов человек, одной из крупнейших в Африке.

Бесплодные перемирия

Хотя новее Трехдневное прекращение огня Армия, которая должна была закончиться в полночь, в воскресенье столкнулась с военизированными формированиями в столице Судана Хартуме. Сообщалось о боях вокруг штаба армии в центре города, а суданская армия также наносила воздушные удары по столице-побратиму Омдурману через Нил.

Хотя таким странам, как Саудовская Аравия, Франция и США, в последние дни удалось вернуть домой своих граждан и дипломатов, миллионы мирных жителей Хартума оказались в ловушке хаоса, охватившего огромный город. Без посторонней помощи они сталкиваются с дилеммой: рисковать жизнью в дороге или оставаться в изоляции в своих домах, где они страдают от острой нехватки воды и электричества.

Омар*, суданский журналист, семье которого удалось бежать из Хартума, объясняет: «Чтобы покинуть город, нужно избегать бомбардировок. Дороги уже небезопасны, часто происходят вооруженные нападения. газ». 26 апреля.

«На востоке страны, где я живу, все еще спокойно. Некоторые люди приезжают сюда в поисках убежища в крупных городах, таких как Кассала, Гедареф и Порт-Судан, а другие направляются в Эфиопию на востоке или в Египет на севере, чтобы бежать. страна.»

Карта Судана и соседних с ним стран © Франция 24

С начала конфликта более 14 000 суданцев и 2 000 других граждан перешли границу Египта. в соответствии с правительство страны.

Между тем, официальный представитель МОМ Эрик Мазаго сообщил AFP в четверг, что более 3500 человек переехали в юго-восточную Эфиопию в период с 21 по 25 апреля.

Гонка на время в Чаде

Еще одним очагом конфликта в Судане является западный регион Дарфур, который по-прежнему охвачен войной. разразился в 2003 году. В его столице, Эль-Генейне, в последние дни участились нападения на мирных жителей.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за первые 10 дней боев в Чад перешли не менее 20 000 человек, несмотря на то, что его правительство закрыло границу с Суданом в начале конфликта 15 апреля.

Страна уже приняла более 400 000 суданских беженцев в 13 лагерях в местных общинах, бежавших из Геноцид с 2003 по 2010 год.

В приграничных деревнях Чада, таких как Куфрон, Медигойлта и Дейзи Берт, наблюдается самый большой приток перемещенных лиц. Гуманитарные организации на местах пытаются оказать экстренную помощь, предоставляя воду, продукты питания, медицинскую помощь и временное убежище.

Мы находимся в «гонке со временем», заявил заместитель представителя УВКБ ООН в Чаде Джером Мерлин, призвав международное сообщество помочь. «Через два месяца, а может и меньше, сезон дождей сформирует большие реки или долины, что очень затруднит оказание помощи».

«Преждевременное» возвращение в Южный Судан

Поскольку все больше и больше людей ищут убежища в соседних странах, в Южный Судан также прибывают мирные жители, настроенные агрессивно. Пресс-секретарь УВКБ ООН Шабия Манту сообщила AFP в субботу, что границу пересекли не менее 14 000 человек.

«Эти люди приехали из разных мест Судана. Они приехали на автобусе или на собственном транспорте. Они решили вернуться на родину, потому что у них там есть семья, хотя большинство из них уехало из соображений безопасности», — объясняет Фейт Касина. Представитель УВКБ ООН в Найроби, координирующий гуманитарное реагирование».

С 2013 года это Южный Судан. Они попали в гражданскую войну Между правительством президента Сальвы Киира и восстанием во главе с бывшим вице-президентом Риеком Мачаром.

в заявление 26 апреля глава Верховного комиссара ООН по правам человека Филиппо Гранди выразил обеспокоенность тем, что беженцы из Южного Судана «вынуждены преждевременно вернуться в свои дома в условиях глубокой неопределенности».

«всего в нескольких километрах»

В то время как Судан уже третью неделю вступает в кровавый конфликт, продолжается затянувшаяся борьба за власть между вооруженными силами страны и военизированной группировкой «Силы оперативной поддержки» (RSF). Противоборствующие силы обвиняют друг друга в нарушении правил Последнее прекращение огняПри посредничестве США, Саудовской Аравии, Африканского союза и Организации Объединенных Наций в четверг.

«В Хартуме и Эль-Генейне в Дарфуре произошли два отдельных случая, которые не позволяют суданцам бежать, — говорит Клэр Николетт, руководитель операций MSF в Судане. «Выехать из Хартума очень сложно, но как только выйдешь, станет легче. Но в Эль-Генейне, столице Дарфура, дороги вокруг города опасны. Чтобы добраться до границы с Суданом из Эль-Генейны, требуется около часа. , но теперь невозможно совершить путешествие».

Группа УВКБ ООН, дислоцированная вдоль границы с Чадом, сделала аналогичные наблюдения, ожидая прибытия гораздо большего потока беженцев.

«Большинство суданцев, прибывших в Чад, прибыли из деревень, расположенных недалеко от границы, всего в нескольких километрах от нее», — говорит представитель УВКБ ООН Мерлин. Если в боевых действиях наступит затишье, «мы ожидаем большей волны прибытия», объясняет он.

Столкнувшись с назревающим кровавым кризисом, Африканский союз в четверг призвал соседей Судана и международных партнеров «содействовать беспрепятственному проходу» мирных жителей, спасающихся от насилия.

*Имя изменено по запросу

Эта статья была переведена с Оригинал на французском.