Масштабная музыка в исполнении симфонического оркестра Сент-Луиса | развлечение

От танцевальной музыки и джаза до фильмов и осенних фестивалей — попробуйте повеселиться с 5 по 7 ноября с песней «Сент-Луис в пути!»

В программе на этой неделе:

С 3 по 21 ноября: 30-й ежегодный международный кинофестиваль в Уитакере возвращается с 3 по 21 ноября на площадках по всему городу. Изюминкой фестиваля в этом году стал фильм «Американский аутсайдер» о квотербеке Сент-Луис Рэмс и Корт Уорнере. Цены на билеты различаются. визит cinemastlouis.org.

Пятница, 5 ноября: Гости 18 лет и старше могут насладиться бесплатной едой, напитками, развлечениями и мероприятиями на фестивале Bonfire & Fall Festival на вершине Муни. визит eventbrite.com.

Суббота, 6 ноября: Самые эклектичные улицы Сент-Луиса будут представлены во всей красе во время девятого ежегодного фестиваля Cherokee Street Jazz Crawl. Наслаждайтесь живой музыкой и танцами в разных местах. Посещение фестиваля бесплатное. визит cherokeestreet.com/jazz.

Суббота, 6 ноября: В субботу в Центре исполнительских искусств Бланш М. Тухель Dance St. Louis представляет третье издание «Вечер звезд балета 3», в котором участвуют ведущие артисты мира танца. Билеты 55 долларов. визит dancestlouis.org.

С 7 по 18 ноября: 43-й ежегодный фестиваль еврейской книги в Сент-Луисе возвращается с 7 по 18 ноября и включает в себя как личные, так и онлайн-мероприятия с широким кругом авторов и обычными темами. Цены на билеты различаются. визит jccstl.com.