Масштабы ситуации привели к дисквалификации российских и белорусских спортсменов, заявил глава МПК

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине — Церемония открытия — Национальный стадион, Пекин, Китай — 4 марта 2022 года. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс выступает на церемонии открытия. Фотография: Питер Чибора/Reuters

ПЕКИН (Рейтер) — Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил в субботу, что не хочет, чтобы политика управляла спортом, но масштабы войны на Украине вынудили организацию запретить российским и белорусским спортсменам въезд в Пекин. Зимние игры.

Спортсменам из обеих стран запретили соревноваться в китайской столице накануне Паралимпийских игр из-за российского вторжения в Украину, основным плацдармом которой была Беларусь.

IPC ранее заявлял, что они могут участвовать в качестве нейтральных, но были вынуждены отменить свое решение всего через день из-за угроз бойкота со стороны других стран. Подробнее

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«Никто не может быть доволен результатом, — сказал Парсонс репортерам. — Не позволять им участвовать в соревнованиях по какой-либо причине — это нехорошо и не положительно».

«Но наше движение требовало от нас большего. Было абсолютно необходимо изменить наше решение… Нам не нравится, когда политика смешивается со спортом, но у нас есть свои пределы, и мы должны были прислушиваться к нашим участникам.

«Мы не хотим, чтобы правительства влияли на наши решения… но было невозможно отделить спорт от остального мира из-за чудовищной ситуации в Европе».

Парсонс добавил, что их отсутствие могло повлиять на качество соревнований на некоторых мероприятиях Игр, но это решение было принято с учетом интересов спортсменов из других стран.

«Возможно, здесь результаты были разными (у российских и белорусских спортсменов)… но с точки зрения окружающей среды это было лучшее решение. Оно стало непостоянным».

На прошлой неделе Паралимпийский комитет России заявил, что не будет обжаловать запрет в Спортивном арбитражном суде после консультации с юристом, но Международный спортивный комитет заявил, что ему может быть предъявлен судебный иск после Игр, которые завершатся в воскресенье. Подробнее

Парсонс призвал к миру на церемонии открытия на прошлой неделе, части которой не были переведены на китайский язык для зрителей государственной телекомпании CCTV. Подробнее

IPC повторил, что запросил объяснение у CCTV, но еще не получил ответа.

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Репортаж из Друва Мунджала в Пекине; Монтаж Стивен Коутс

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