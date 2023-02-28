Математическая ссылка в России продлилась год после вторжения в Украину

Через год после начала вторжения в Украину реинтеграция России в мир спорта грозит вызвать самый большой раскол в олимпийском движении со времен холодной войны.

Россия по-прежнему исключена из многих международных спортивных мероприятий, но вскоре это может измениться. Парижские Олимпийские игры следующего года быстро приближаются, и квалификационные соревнования уже идут полным ходом. Международный олимпийский комитет работает над возвращением к соревнованиям спортсменов из России и ее союзника Беларуси, но не все с этим согласны.

Если российские спортсмены хотят вернуться к соревнованиям, спортивный мир должен решить две основные проблемы, которые стали очевидны после вторжения: как российские спортсмены могут вернуться, не отталкивая украинцев? А что можно сделать с русскими, которые поддерживают войну?

Когда бушевали первые бои, украинская сборная по фехтованию отказалась соревноваться с Россией на турнире в Египте, подняв транспарант с надписью: «Остановите Россию! Остановите войну! Спасите Украину! Спасите Европу!»

Год спустя одним из самых больших препятствий на пути возвращения России в спорт было то, что Украина настаивала на том, что она может бойкотировать, а не рисковать пропагандистским успехом своего врага или причинять вред украинским спортсменам, пострадавшим от войны. Другие европейские страны также заявили о бойкоте Олимпиады, если россиянам разрешат участвовать.

Последний крупный олимпийский бойкот произошел четыре десятилетия назад, когда Соединенные Штаты и более 60 их союзников пропустили Московскую Олимпиаду 1980 г. Советский Союз и его союзники ответили бойкотом Олимпийских игр 1984 г. в Лос-Анджелесе.

Действия конкретных спортсменов – это отдельная тема. Российский гимнаст Иван Куляк начертал на своей груди символ «Z», имитирующий знак, используемый на военной технике страны, стоя на пьедестале рядом с украинским победителем соревнований в Катаре в марте прошлого года. Его запретили на год.

Теперь МОК заявляет, что не поддержит возвращение ни одного российского спортсмена, который «работал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине», но не уточнил, что это означает на практике.

В прошлом году спортивные организации предприняли быстрые действия в ответ на российское вторжение. Через сутки после того, как танки вошли в Украину, Россию лишили права проведения мужского финала Лиги чемпионов по футболу и Гран-при России Формулы 1. Через четыре дня Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранить от соревнований российских и белорусских спортсменов». для защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников».

Мужская сборная России по футболу в то время находилась в отборочных матчах чемпионата мира, надеясь пройти квалификацию на прошлогодний турнир в Катаре, но Польша отказалась их играть. Затем из соревнований выбыла Россия — через четыре года после того, как она принимала турнир 2018 года и дошла до четвертьфинала.

С приближением Олимпийских игр в Париже МОК переключил свое внимание на то, что, по его словам, является его обязанностью избегать дискриминации кого-либо по признаку национальности, создавая для россиян и белорусов возможность соревноваться в качестве нейтральных спортсменов без национальных символов. МОК заявляет, что проблем с безопасностью можно было бы избежать, если бы Россия и Беларусь участвовали в соревнованиях в Азии, в том числе в олимпийских квалификационных играх на Азиатских играх в Китае.

МОК относится к теннису, так как мужские и женские профессиональные туры позволили российским и белорусским одиночкам соревноваться без национальной символики. Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии в прошлом месяце. Даже в теннисе Россия и Беларусь были исключены из национальных командных соревнований, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, а также им было запрещено участвовать в прошлогоднем Уимблдонском чемпионате.

России и ее спортсменам грозит дисквалификация на каждой Олимпиаде, начиная с зимних Игр 2014 года в зараженном стероидами Сочи. Раньше это было связано с поддерживаемым государством допингом в России, а затем с попыткой страны скрыть доказательства этого скандала.

Украина категорически против того, чтобы позволить россиянам вернуться в мировой спорт, в частности, на Олимпийские игры в следующем году. Украина заявляет, что более 220 ее спортсменов погибли на войне, а сотни спортивных сооружений лежат в руинах. Он указывает на такие прецеденты, как исключение Германии и Японии из Олимпийских игр 1948 года после Второй мировой войны.

«Если, не дай бог, разрушат олимпийские принципы и допустят российских спортсменов к каким-либо соревнованиям или олимпиадам, то это лишь вопрос времени, когда террористическое государство заставит их подыгрывать военной пропаганде», — сказал он. Президент Украины Владимир. Об этом Зеленский заявил в этом месяце на саммите министров спорта и официальных лиц из более чем 30 стран.

На этом саммите была принята совместная декларация, наполненная скептицизмом по поводу того, как будет работать предложенный МОК нейтральный процесс, с особым беспокойством по поводу того, смогут ли участвовать в соревнованиях многие российские спортсмены, связанные с военными. Международный олимпийский комитет заявил во вторник, что счел вопросы «конструктивными», но страны не ответили на свои опасения по поводу возможной дискриминации.

У Международного олимпийского комитета остается мало времени, чтобы найти решение для российских и белорусских спортсменов, позволяющее им пройти квалификацию на Олимпиаду. Плей-офф уже начался во многих видах спорта и скоро начнется в других.

В то время как россияне в прошлом году практически не участвовали в соревнованиях, украинские спортсмены добились заметных успехов на мировой арене. Александр Усик, который с оружием в руках защищал Украину вскоре после вторжения, вернулся в бокс и в августе защитил свой титул в супертяжелом весе против Энтони Джошуа. Прыгунья в высоту Ярослава Махутчик завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Орегоне, а Марина Бек-Романчук стала чемпионкой Европы в тройном прыжке.

Чемпионат Украины по футболу среди мужчин возобновился в августе — некоторые матчи были приостановлены из-за предупреждения о воздушном налете, а донецкий «Шахтер» выстоял в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв немецкий клуб «РБ Лейпциг» и сыграв вничью с испанским «Реалом».

В заявлении в среду, посвященном годовщине вторжения, МОК не упомянул о своих усилиях по реинтеграции России и Беларуси, но сказал, что Олимпийские игры могут способствовать «мирному соревнованию» между спортсменами из таких стран, как Северная и Южная Корея, или Израиль и Палестина.

«Усилия по миростроительству нуждаются в диалоге», — заявил МОК. «Соревнование со спортсменами, уважающими Олимпийскую хартию, может послужить катализатором диалога, который всегда является первым шагом к достижению мира».

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