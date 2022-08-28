Материнские платы Intel Z790 с монитором поддержки памяти DDR5-6800 и DDR4-5333

Материнские платы Intel Z790 скоро будут доступны для настольных процессоров Raptor Lake 13-го поколения и будут предлагать улучшенную поддержку памяти DDR5 и DDR4.

Материнские платы Intel Z790 обеспечивают более быструю поддержку памяти DDR5 и DDR4 для процессоров Raptor Lake 13-го поколения

В техпаспорте, просочившемся ВидеокартыСкорее всего, от MSI мы видим, что материнские платы Z790 будут предлагать более высокие скорости памяти DDR5 и DDR4 по сравнению с текущими материнскими платами Z690. Всего перечислены три материнские платы, одна с поддержкой DDR5 и одна с поддержкой DDR4.

Спецификация материнской платы Intel Z790 DDR5 от MSI (Изображение предоставлено Videocardz):

Согласно техническому описанию, материнская плата DDR5 Z790 будет иметь четыре слота DIMM с поддержкой емкости 128 ГБ со следующими скоростями:

1 модуль DIMM на канал (1 ранг) — до DDR5-6800 +

1 модуль DIMM на канал (1 ранг) — до DDR5-6400 +

2 модуля DIMM на канал (2-ранговые) — до DDR5-6400 +

2 модуля DIMM на канал (2-ранговые) — до DDR5-5600+

Для материнских плат Z790 DDR4, похоже, максимальная поддерживаемая здесь скорость памяти достигнет DDR4-5333+. Вот скорости, указанные для более быстрой конфигурации Z790 DDR4:

1 модуль DIMM на канал (1 ранг) — до DDR4-5333 +

1 модуль DIMM на канал (1 ранг) — до DDR4-4800 +

2 модуля DIMM на канал (2-ранговые) — до DDR4-4400+

2 модуля DIMM на канал (2-ранговые) — до DDR4-4000+

Техническое описание материнской платы Intel Z790 DDR4 от MSI (Изображение предоставлено Videocardz):

На материнских платах Z690 самые высокие скорости памяти указаны ниже для материнских плат DDR5 и DDR4 в каждом секторе отдельно.

MEG (DDR5) — до DDR5-6666+

MPG (DDR5) — до DDR5-6666+

MAG (DDR5) — до DDR5-6400+

MPG (DDR4) — до DDR5-5200+

MAG (DDR4) — до DDR4-5200+

Для сравнения, материнские платы AMD X670E, перечисленные до сих пор, имеют скорости от DDR5-6600 до DDR5-6000. Недавно мы сообщали о двух материнских платах ASRock X670E и X670E Valkyrie от Biostar, технические характеристики которых были недавно опубликованы. Вы можете прочитать больше об этом здесь.

Материнская плата Biostar X670E Valkyrie: Поддерживает двухканальную память DDR5 6000+ (OC) / 5800 (OC) / 5600 (OC) / 5400 (OC) / 5200 (OC) / 5000 (OC) / 4800

4 слота памяти DDR5 DIMM, макс. Поддерживает память до 128 ГБ

Каждый модуль DIMM поддерживает модуль DDR5 без ECC 8/16/32 ГБ. Материнская плата ASRock X670E Taichi Carrera Двухканальная технология памяти DDR5

4 слота DDR5 DIMM

Поддерживает DDR5 ECC/не-ECC, до 6600+ небуферизованной памяти (OC)

над. Объем системной памяти: 128 ГБ

Поддерживает модули памяти Extreme Memory Profile (XMP) и Extended Overclocking Profiles (EXPO).

Материнские платы Intel Z790 поступят в продажу в октябре вместе с линейкой процессоров Raptor Lake 13-го поколения. Материнские платы будут поддерживать PCIe Gen 5.0 и память DDR5 в любом случае. У него не будет слота PCIe Gen 5.0 M.2. Подключается напрямую к линиям CPU Gen 5, если только поставщики плат не решат разделить отдельные линии GPU x16.

Ожидаемые характеристики процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК:

До 24 ядер и 32 потоков

Совершенно новые процессорные ядра Raptor Cove (лучший P-Core IPC)

Основан на 10-нанометровом процессорном узле ESF Intel 7.

Тактовая частота до 6,0 ГГц (ожидается)

Удвоение электронных ядер по некоторым переменным

Увеличенный кэш как для P-Cores, так и для E-Cores.

Поддерживается на современных материнских платах LGA 1700.

Новые материнские платы Z790, H770 и B760

До 28 слотов PCIe (PCH Gen 4 + Gen 3)

До 28 слотов PCIe (процессор Gen 5 x16 + Gen 4 x12 CPU)

Поддержка двухканальной памяти DDR5-5600

20 линий PCIe Gen 5

Расширенные возможности разгона

125 Вт PL1 TDP (основные SKU)

ИИ PCIe M.2

Запуск Q4 2022 (октябрь, возможно)

Интел Процессоры 13-го поколения для настольных ПК от Raptor Lake В том числе флагманский Core i9-13900K ожидается Он будет запущен в октябре на платформе Z790. процессоры пойдут против Линейка процессоров AMD Ryzen 7000 Который также запускается осенью 2022 года.

Сравнение «ожидаемых» процессоров Intel Raptor Lake и AMD Raphael для настольных ПК