Материнские платы Intel Z790 с монитором поддержки памяти DDR5-6800 и DDR4-5333

Материнские платы Intel Z790 скоро будут доступны для настольных процессоров Raptor Lake 13-го поколения и будут предлагать улучшенную поддержку памяти DDR5 и DDR4.
Материнские платы Intel Z790 обеспечивают более быструю поддержку памяти DDR5 и DDR4 для процессоров Raptor Lake 13-го поколения
В техпаспорте, просочившемся ВидеокартыСкорее всего, от MSI мы видим, что материнские платы Z790 будут предлагать более высокие скорости памяти DDR5 и DDR4 по сравнению с текущими материнскими платами Z690. Всего перечислены три материнские платы, одна с поддержкой DDR5 и одна с поддержкой DDR4.
Спецификация материнской платы Intel Z790 DDR5 от MSI (Изображение предоставлено Videocardz):
Согласно техническому описанию, материнская плата DDR5 Z790 будет иметь четыре слота DIMM с поддержкой емкости 128 ГБ со следующими скоростями:
- 1 модуль DIMM на канал (1 ранг) — до DDR5-6800 +
- 1 модуль DIMM на канал (1 ранг) — до DDR5-6400 +
- 2 модуля DIMM на канал (2-ранговые) — до DDR5-6400 +
- 2 модуля DIMM на канал (2-ранговые) — до DDR5-5600+
Для материнских плат Z790 DDR4, похоже, максимальная поддерживаемая здесь скорость памяти достигнет DDR4-5333+. Вот скорости, указанные для более быстрой конфигурации Z790 DDR4:
- 1 модуль DIMM на канал (1 ранг) — до DDR4-5333 +
- 1 модуль DIMM на канал (1 ранг) — до DDR4-4800 +
- 2 модуля DIMM на канал (2-ранговые) — до DDR4-4400+
- 2 модуля DIMM на канал (2-ранговые) — до DDR4-4000+
Техническое описание материнской платы Intel Z790 DDR4 от MSI (Изображение предоставлено Videocardz):
На материнских платах Z690 самые высокие скорости памяти указаны ниже для материнских плат DDR5 и DDR4 в каждом секторе отдельно.
- MEG (DDR5) — до DDR5-6666+
- MPG (DDR5) — до DDR5-6666+
- MAG (DDR5) — до DDR5-6400+
- MPG (DDR4) — до DDR5-5200+
- MAG (DDR4) — до DDR4-5200+
Для сравнения, материнские платы AMD X670E, перечисленные до сих пор, имеют скорости от DDR5-6600 до DDR5-6000. Недавно мы сообщали о двух материнских платах ASRock X670E и X670E Valkyrie от Biostar, технические характеристики которых были недавно опубликованы. Вы можете прочитать больше об этом здесь.
Материнская плата Biostar X670E Valkyrie:
- Поддерживает двухканальную память DDR5 6000+ (OC) / 5800 (OC) / 5600 (OC) / 5400 (OC) / 5200 (OC) / 5000 (OC) / 4800
- 4 слота памяти DDR5 DIMM, макс. Поддерживает память до 128 ГБ
- Каждый модуль DIMM поддерживает модуль DDR5 без ECC 8/16/32 ГБ.
Материнская плата ASRock X670E Taichi Carrera
- Двухканальная технология памяти DDR5
- 4 слота DDR5 DIMM
- Поддерживает DDR5 ECC/не-ECC, до 6600+ небуферизованной памяти (OC)
- над. Объем системной памяти: 128 ГБ
- Поддерживает модули памяти Extreme Memory Profile (XMP) и Extended Overclocking Profiles (EXPO).
Материнские платы Intel Z790 поступят в продажу в октябре вместе с линейкой процессоров Raptor Lake 13-го поколения. Материнские платы будут поддерживать PCIe Gen 5.0 и память DDR5 в любом случае. У него не будет слота PCIe Gen 5.0 M.2. Подключается напрямую к линиям CPU Gen 5, если только поставщики плат не решат разделить отдельные линии GPU x16.
Ожидаемые характеристики процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК:
- До 24 ядер и 32 потоков
- Совершенно новые процессорные ядра Raptor Cove (лучший P-Core IPC)
- Основан на 10-нанометровом процессорном узле ESF Intel 7.
- Тактовая частота до 6,0 ГГц (ожидается)
- Удвоение электронных ядер по некоторым переменным
- Увеличенный кэш как для P-Cores, так и для E-Cores.
- Поддерживается на современных материнских платах LGA 1700.
- Новые материнские платы Z790, H770 и B760
- До 28 слотов PCIe (PCH Gen 4 + Gen 3)
- До 28 слотов PCIe (процессор Gen 5 x16 + Gen 4 x12 CPU)
- Поддержка двухканальной памяти DDR5-5600
- 20 линий PCIe Gen 5
- Расширенные возможности разгона
- 125 Вт PL1 TDP (основные SKU)
- ИИ PCIe M.2
- Запуск Q4 2022 (октябрь, возможно)
Интел Процессоры 13-го поколения для настольных ПК от Raptor Lake В том числе флагманский Core i9-13900K ожидается Он будет запущен в октябре на платформе Z790. процессоры пойдут против Линейка процессоров AMD Ryzen 7000 Который также запускается осенью 2022 года.
Сравнение «ожидаемых» процессоров Intel Raptor Lake и AMD Raphael для настольных ПК
|Семейство процессоров
|AMD Рафаэль (РПЛ-Х)
|ООО «Интел Раптор» (РПЛ-С)
|Операционный узел
|TSMC 5 нм
|Интел 7
|общее машиностроение
|Дзен 4 (Чиплет)
|Бухта Рапторов (P-Core)
Грейсмонт (E-Core)
|Флагманский артикул
|Райзен 9 7950X
|Core i9-13900 К
|Ядра/потоки
|до 16/32
|до 24/32
|Общий кэш L3
|64 МБ (+ 3D V-кэш)
|36 МБ
|Общий кэш L2
|16 МБ
|32 МБ
|Общий кеш
|80 МБ
|68 МБ
|Макс Клукс (1T)
|5,7 ГГц
|5,8 ГГц
|Поддержка памяти
|DDR5
|ДДР5/ДДР4
|каналы памяти
|2 канала (2DPC)
|2 канала (2DPC)
|Скорость памяти
|DDR5-5600
|DDR5-5600
DDR4-3200
|Поддержка платформы
|Серия 600 (X670E/X670/B650/A620)
|Серия 600 (Z690/H670/B650/H610)
Серия 700 (Z790/H770/B760)
|PCIe Gen 5.0
|И GPU, и M.2 (только чипсеты Extreme)
|И GPU, и M.2 (только серия 700, но разделенная)
|Интегрированная графика
|AMD РДНК 2
|Интел Ирис ХЕ
|Затыкать
|АМ5 (LGA 1718)
|LGA 1700/1800
|Расчетная мощность (макс.)
|170 Вт (расчетная мощность)
230 Вт (ППТ)
|125 Вт (PL1)
240 Вт + (PL2)
|выпускать
|сентябрь 2022 г.
|октябрь 2022 г.
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