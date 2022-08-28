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Материнские платы Intel Z790 с монитором поддержки памяти DDR5-6800 и DDR4-5333

28 августа, 2022
Artem Sokolov

Материнские платы Intel Z790 скоро будут доступны для настольных процессоров Raptor Lake 13-го поколения и будут предлагать улучшенную поддержку памяти DDR5 и DDR4.

Материнские платы Intel Z790 обеспечивают более быструю поддержку памяти DDR5 и DDR4 для процессоров Raptor Lake 13-го поколения

В техпаспорте, просочившемся ВидеокартыСкорее всего, от MSI мы видим, что материнские платы Z790 будут предлагать более высокие скорости памяти DDR5 и DDR4 по сравнению с текущими материнскими платами Z690. Всего перечислены три материнские платы, одна с поддержкой DDR5 и одна с поддержкой DDR4.

Спецификация материнской платы Intel Z790 DDR5 от MSI (Изображение предоставлено Videocardz):

Согласно техническому описанию, материнская плата DDR5 Z790 будет иметь четыре слота DIMM с поддержкой емкости 128 ГБ со следующими скоростями:

  • 1 модуль DIMM на канал (1 ранг) — до DDR5-6800 +
  • 1 модуль DIMM на канал (1 ранг) — до DDR5-6400 +
  • 2 модуля DIMM на канал (2-ранговые) — до DDR5-6400 +
  • 2 модуля DIMM на канал (2-ранговые) — до DDR5-5600+

Для материнских плат Z790 DDR4, похоже, максимальная поддерживаемая здесь скорость памяти достигнет DDR4-5333+. Вот скорости, указанные для более быстрой конфигурации Z790 DDR4:

  • 1 модуль DIMM на канал (1 ранг) — до DDR4-5333 +
  • 1 модуль DIMM на канал (1 ранг) — до DDR4-4800 +
  • 2 модуля DIMM на канал (2-ранговые) — до DDR4-4400+
  • 2 модуля DIMM на канал (2-ранговые) — до DDR4-4000+

Техническое описание материнской платы Intel Z790 DDR4 от MSI (Изображение предоставлено Videocardz):

На материнских платах Z690 самые высокие скорости памяти указаны ниже для материнских плат DDR5 и DDR4 в каждом секторе отдельно.

  • MEG (DDR5) — до DDR5-6666+
  • MPG (DDR5) — до DDR5-6666+
  • MAG (DDR5) — до DDR5-6400+
  • MPG (DDR4) — до DDR5-5200+
  • MAG (DDR4) — до DDR4-5200+
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Для сравнения, материнские платы AMD X670E, перечисленные до сих пор, имеют скорости от DDR5-6600 до DDR5-6000. Недавно мы сообщали о двух материнских платах ASRock X670E и X670E Valkyrie от Biostar, технические характеристики которых были недавно опубликованы. Вы можете прочитать больше об этом здесь.

Материнская плата Biostar X670E Valkyrie:

  • Поддерживает двухканальную память DDR5 6000+ (OC) / 5800 (OC) / 5600 (OC) / 5400 (OC) / 5200 (OC) / 5000 (OC) / 4800
  • 4 слота памяти DDR5 DIMM, макс. Поддерживает память до 128 ГБ
  • Каждый модуль DIMM поддерживает модуль DDR5 без ECC 8/16/32 ГБ.

Материнская плата ASRock X670E Taichi Carrera

  • Двухканальная технология памяти DDR5
  • 4 слота DDR5 DIMM
  • Поддерживает DDR5 ECC/не-ECC, до 6600+ небуферизованной памяти (OC)
  • над. Объем системной памяти: 128 ГБ
  • Поддерживает модули памяти Extreme Memory Profile (XMP) и Extended Overclocking Profiles (EXPO).

Материнские платы Intel Z790 поступят в продажу в октябре вместе с линейкой процессоров Raptor Lake 13-го поколения. Материнские платы будут поддерживать PCIe Gen 5.0 и память DDR5 в любом случае. У него не будет слота PCIe Gen 5.0 M.2. Подключается напрямую к линиям CPU Gen 5, если только поставщики плат не решат разделить отдельные линии GPU x16.

Ожидаемые характеристики процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК:

  • До 24 ядер и 32 потоков
  • Совершенно новые процессорные ядра Raptor Cove (лучший P-Core IPC)
  • Основан на 10-нанометровом процессорном узле ESF Intel 7.
  • Тактовая частота до 6,0 ГГц (ожидается)
  • Удвоение электронных ядер по некоторым переменным
  • Увеличенный кэш как для P-Cores, так и для E-Cores.
  • Поддерживается на современных материнских платах LGA 1700.
  • Новые материнские платы Z790, H770 и B760
  • До 28 слотов PCIe (PCH Gen 4 + Gen 3)
  • До 28 слотов PCIe (процессор Gen 5 x16 + Gen 4 x12 CPU)
  • Поддержка двухканальной памяти DDR5-5600
  • 20 линий PCIe Gen 5
  • Расширенные возможности разгона
  • 125 Вт PL1 TDP (основные SKU)
  • ИИ PCIe M.2
  • Запуск Q4 2022 (октябрь, возможно)
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Интел Процессоры 13-го поколения для настольных ПК от Raptor Lake В том числе флагманский Core i9-13900K ожидается Он будет запущен в октябре на платформе Z790. процессоры пойдут против Линейка процессоров AMD Ryzen 7000 Который также запускается осенью 2022 года.

Сравнение «ожидаемых» процессоров Intel Raptor Lake и AMD Raphael для настольных ПК

Семейство процессоров AMD Рафаэль (РПЛ-Х) ООО «Интел Раптор» (РПЛ-С)
Операционный узел TSMC 5 нм Интел 7
общее машиностроение Дзен 4 (Чиплет) Бухта Рапторов (P-Core)
Грейсмонт (E-Core)
Флагманский артикул Райзен 9 7950X Core i9-13900 К
Ядра/потоки до 16/32 до 24/32
Общий кэш L3 64 МБ (+ 3D V-кэш) 36 МБ
Общий кэш L2 16 МБ 32 МБ
Общий кеш 80 МБ 68 МБ
Макс Клукс (1T) 5,7 ГГц 5,8 ГГц
Поддержка памяти DDR5 ДДР5/ДДР4
каналы памяти 2 канала (2DPC) 2 канала (2DPC)
Скорость памяти DDR5-5600 DDR5-5600
DDR4-3200
Поддержка платформы Серия 600 (X670E/X670/B650/A620) Серия 600 (Z690/H670/B650/H610)
Серия 700 (Z790/H770/B760)
PCIe Gen 5.0 И GPU, и M.2 (только чипсеты Extreme) И GPU, и M.2 (только серия 700, но разделенная)
Интегрированная графика AMD РДНК 2 Интел Ирис ХЕ
Затыкать АМ5 (LGA 1718) LGA 1700/1800
Расчетная мощность (макс.) 170 Вт (расчетная мощность)
230 Вт (ППТ)		 125 Вт (PL1)
240 Вт + (PL2)
выпускать сентябрь 2022 г. октябрь 2022 г.

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