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Матисин, российский спортивный руководитель, обсуждает восстановление Rusada с главой Всемирного антидопингового агентства Banca – Sport

27 октября, 2021
Boleslava Sokolova

Москва, 26 октября. / ТАСС /. Министр спорта России Олег Матицын провел во вторник переговоры с президентом WADA (Всемирное антидопинговое агентство) Wittold Banka о восстановлении членства в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), сообщила во вторник пресс-служба Минспорта России.

Их встреча состоялась 26 октября в рамках восьмой сессии Совещания участников Международной конференции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте, говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно заявлению российского министерства, министр спорта России и глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обсудили, среди прочего, последние события, касающиеся восстановления членства в РУСАДА.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, 17 декабря оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства о ряде санкций против российского спорта. В частности, CAS поддержала решение ВАДА объявить РУСАДА несовместимым с мировым антидопинговым законодательством. Однако суд решил сократить срок предложенных приговоров с четырех до двух лет.

Швейцарский суд заявил в заявлении от 17 декабря, что CAS «единогласно определил, что РУСАДА несовместимо с WADC в отношении отказа в получении оригинальной LIMS (системы управления лабораторной информацией) и аналитических данных». бывшая московская лаборатория ВАДА »в период с 2012 по 2015 годы. Российские власти отрицают обвинения во фальсификации.

Спортивный арбитражный суд провел слушания по поводу юридических дебатов между РУСАДА и Всемирным антидопинговым агентством со 2 по 5 ноября 2020 года. Судьями по делу CAS между РУСАДА и Всемирным антидопинговым агентством были назначены Марк Уильямс (Австралия). и Луиджи Фумагали (Италия). Хамид Графи (Франция).

Решением Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России на два года.

Гимн России также исключен из международных спортивных турниров на следующие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

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Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать во всех международных спортивных турнирах на два года. Санкции ВАДА будут действовать до декабря 2022 года.

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