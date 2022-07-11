Матч звезд WNBA представляет Бритни Грейнер в специальной футболке и продолжает молиться за ее свободу

ЧИКАГО. Десятки Бритни Гринер пришли в воскресенье утром на Винтерруст Арену на празднование Матча звезд WNBA 2022 года.

«Если это один из нас, то мы все», — заявила в пятницу вечером на оранжевой ковровой дорожке президент Ассоциации игроков WNBA (WNBPA) Ника Огомец.

А во второй половине матча это были все они. Игроки обеих команд вышли из раздевалок в новых футболках с именем Гринер и номером 42. Они начали матч в футболках для разминки, которые значились как таковые, но первую половину сыграли в своих футболках.

«Это был наш способ почтить ее память», — сказала вице-президент WNBPA Сью Берд после победы Уилсон. «Надеюсь, в какой-то момент она увидит фотографию или что-то в этом роде и даст понять, что она всегда в наших мыслях и сердцах. Но это также способ заставить других людей увидеть ее имя. не знаю об этой истории и такой: «О, почему вы все это носите?» «Один и тот же номер рубашки?» И в такие моменты это привлекает внимание, и что оно делает, так это постоянно напоминает администрации Байдена, что мы их поддерживаем. , и что бы они ни делали, чтобы вернуть Бритни домой, мы за этим стоим».

О присутствии и имени Гринер говорили все выходные в Чикаго, от пресс-конференции с Элом Шарптоном до игроков, которые даже упоминали ее имя. Шанс, что рэпер носит Футболка Phoenix Mercury во время вечеринки, которая публично транслировалась в социальных сетях AT&T. Его жена Шерил Грейнер сидела на поле Матча всех звезд. Было трудно пропустить одно из немногих соревнований, транслируемых по национальному телевидению, которые WNBA провела в этом сезоне.

«Это идеальное время», — сказал вратарь «Крыльев» Эрис Оганбоал перед субботним соревнованием во всплывающем окне в McCormick Place. «ESPN, ABC, мы в прайм-тайм, поэтому в любое время, когда мы можем произнести ее имя, мы это сделаем».

Бриттни Гринер представлена ​​в качестве Матча всех звезд WNBA перед Матчем всех звезд на Wintrust Arena в Чикаго, 10 июля 2022 года. (Дэвид Бэнкс/USA TODAY Sports)

Гринер была названа почетным участником Матча звезд, а с февраля она проводится в России. Это ее восьмой выбор, и зрители Wintrust Arena аплодировали стоя, когда было объявлено ее имя. Чемпионка WNBA и двукратная олимпийская чемпионка в четверг признала себя виновной в обвинении в употреблении наркотиков в российском суде, что ожидалось как часть стратегии по возвращению ее домой. Это было за день до того, как в Чикаго начались празднества, которые многие игроки назвали одними из лучших, которые они когда-либо видели.

История продолжается

«Я действительно хочу начать и повторить, очевидно, мы думаем о Бритни Гренье в это время», — сказала комиссар WNBA Кэти Энгельберт во вступительном слове для СМИ перед игрой. «Это по-прежнему является для нас огромным приоритетом [and] Продолжайте получать нашу полную поддержку. Конечно, полностью сосредоточьтесь на том, чтобы вернуться домой безопасно и как можно быстрее. Она всегда с нами, и наши мысли с ней в эти выходные».

Ее имя и надпись «Верни БиДжи домой» можно было увидеть на футболках и значках по всему району Сквер все выходные. Персонал мероприятия WNBA на стадионе носил разминку, так что имя Гринер предстало перед почти 10 000 человек на полностью распроданной арене.

«четко [she’s] Мы думаем, — сказал товарищ по команде Mercury Скайлар Диггинс Смит. «Это наш приоритет в этой лиге. Мы говорим о том, что «мы — БГ», и о том, что это значит для нас, просто пытаемся воплотить ее дух, продолжить ее наследие и оставаться начеку, насколько это возможно, в наших усилиях помочь ей домой и получить те Сообщение находится за границей.

Менеджер Las Vegas Aces Бекки Хэммон сказала, что надеется, что осведомленность на национальном уровне «может привести к давлению на российское правительство, чтобы оно поступило правильно и оставило все как есть».

Грейнер был арестован незадолго до того, как Россия вторглась в Украину в ходе продолжающейся войны, что вызвало опасения, что звезда может стать политическим заключенным. Некоторые считают ее статус пионера в сообществе ЛГБТК +, а также то, что она чернокожая американка, причиной ее ареста и опасности. Российские таможенники заявили, что ее задержали из-за якобы обнаруженных в ее багаже ​​картриджей для электронных сигарет, содержащих масло каннабиса. Ее команда юристов назвала ее «незначительной суммой» после того, как она признала себя виновной. Ей грозит 10 лет тюрьмы.

Вторжение побудило WNBA и агентов игроков помочь оставшимся игрокам лиги в команде Grinerer UMMC Ekaterinburg покинуть Россию. С тех пор команду выгнали из Евролиги, а ее звезды уже подписались где-то еще, особенно в Турции, на сезон WNBA 2022-23. Грейнер — один из многих игроков, играющих за границей, чтобы компенсировать низкую заработную плату на Западе, которая достигла пика в 119 000 долларов в 2019 году.

Уилсон All-Stars Келси Блум, Сильвия Фаулз, Кэндис Паркер, Аджа Уилсон и Сабрина Ионеску носят майку с номером 42 Бритни Гренье и ее именем на спине во время Матча всех звезд 2022 года на Wintrust Arena в Чикаго, 10 июля 2022 г. ( Стейси Ривер / Getty Images)

В эту группу входит бельгийка Эмма Меземанн, которая играла там с Гринер несколько лет и сказала, что имя на футболке предназначено для других, чтобы сохранить ее имя на вершине. Она сказала, что игроки уже делают это, и они обеспокоены.

«Она очень сильный человек, но в этих обстоятельствах вы просто надеетесь, что не сломите ее», — сказал Мессман о Грейнер, который в последние годы говорил о психическом здоровье. «Я был очень рад услышать ее новость в письме и прочитать, что она там висит.

«Я могу только надеяться, что это закончится очень быстро, что мы сможем увидеть ее, что мы сможем увидеть ее просто отлично. Это очень много значит для нас, думая о ней здесь практически каждый день. Он не только сейчас в Матче звезд, каждый день.»

В пятницу WNBPA провела пресс-конференцию перед оранжевым ковром вместе с Шарптоном и женой Гренье, Шерил. Федерация показала свою силу за последние несколько лет и знает, как коллективно работать для достижения цели. Обновления о количестве дней, в течение которых Гринер была задержана, постоянно появляются в профилях игроков в социальных сетях, и Стюарт делает это каждый божий день.

Стюарт, который играл за Гринер в Екатеринбурге и имеет одну из крупнейших площадок для одиночных игр в лиге, сказал, что федерация смогла вмешаться, скоординировать сообщения и «быть главным посредником для нас, чтобы мы могли использовать наш голос».

«Мы все вместе боремся за то, чтобы вернуть ее домой, и я думаю, что когда у вас есть, как ранее сказала Сью, сила в количестве, это производит еще больший всплеск», — сказала Стюарт. «И мы привлекаем внимание, привлекаем внимание людей, и нам нужно продолжать просить президента Байдена и Белый дом вернуть ее домой».

Помимо осведомленности, давления и последовательного сообщения, лига, профсоюз игроков или любой болельщик мало что могут сделать. Суд над Гринером продолжится в обычном режиме в России, даже с признанием вины. Игроки будут продолжать думать о ее повседневной жизни, прошлых выходных и даже о финале WNBA, если ее не будет дома. И это очень вероятная возможность, по мнению экспертов по внешней политике.

«Не проходит и дня, чтобы я не думал о Бритни Гренье», — сказал Аджа Уилсон, капитан команды, возглавившей голосование болельщиков. «Поэтому надеть ее рубашку и дать миру понять, что без нее мы не полны, я думаю, это само по себе заявление. Когда мы играем на ABC и ESPN [we’re] Покажите, что это реально, и поймите, что мы не остановимся, пока все не поймут, насколько это на самом деле опасно».