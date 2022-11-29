Матч Кубка России вступил в ожесточенную борьбу на 99-й минуте, так как арбитр раздал 6 красных карточек.

Матч «Зенита» (Санкт-Петербург) против «Спартака» (Москва) во время матча Кубка России в воскресенье вечером вылился в неприятную ситуацию, поскольку игроки и персонал обеих команд устроили массовую драку. Российская сборная и клубы были отстранены от участия во всех соревнованиях ФИФА и УЕФА, в том числе на продолжающемся чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре из-за вторжения страны в Украину. Хотя все взгляды футбольного мира в настоящее время прикованы к Катару, и «Зенит», и «Спартак» попали в заголовки газет по совершенно неправильным причинам.

Шестеро игроков получили красные карточки за ожесточенные столкновения

В то время как матч закончился со счетом 0: 0, Вильмар Барриос из «Зенита» и бывший голландский футболист Куинси Промес встретились, что привело к ожесточенной ссоре. Судья Владимир Москалев как бы развел игроков, а бразильский защитник «Зенита» Родриго был замечен пытающимся ударить соперника ногой. Последовал полный хаос, когда волна игроков выскочила на сцену и начала наносить друг другу удары руками и ногами.

Между тем в потасовке оказались замешаны и члены тренерского штаба. Однако, как только хаос начал утихать, рефери начал отказывать. красных карточек. Игроки «Зенита» Барриос, Родригес и бывший игрок «Барселоны» Малкольм удалены за красные карточки. При этом Соболев, Шемр Николсон и Александр Селихов оказались в числе исключенных игроков «Спартака».

Ке Локура! O pau quebrou em Zenit e Spartak pela Copa da Rússia hoje. Seis jogadores expulsos, Entre eles os brasileiros Malcom e Rodrigão. pic.twitter.com/ZhkMyY0x9N — Фабио Алексо (@fabiopaleixo) 27 ноября 2022 г.

Что говорили о жестоком столкновении во время матча Кубка России?

Как сообщал TalkSPORT, в отчете о матче «Спартак» сказал: «Драка все-таки состоялась. Все началось с пересечения Промесом Барриоса, а также обмена ударами тех же Родриго и Николсона. И на этот раз гораздо отчаяннее. , в том числе запасных и штабных.В итоге после долгой паузы Москалев убрал эту «парочку», а также Соболева, Малькольма, Барриоса и Селикова, принимавших особенно активное участие в событиях.

Стоит отметить, что после того, как хаос закончился, матч возобновился серией пенальти. Во время серии пенальти бразильский вратарь «Зенита» Иван проявил себя как герой, сделав два сейва и обеспечив своей команде победу. По мере развития событий был один игрок, который пропустил матч из-за чемпионата мира 2022. Деян Ловрен из «Зенита» готовился представлять Хорватию, так как они обыграли Канду со счетом 4: 1.